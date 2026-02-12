Svolta per quel che riguarda il futuro di Wesley: l’esterno della Roma potrebbe partire in estate per una cifra importante.

Se la Roma sta disputando fin qui una buonissima stagione, gran parte del merito è da attribuire anche a Wesley Vinicius França Lima. Il laterale brasiliano classe 2003 è una delle pedine più importanti dello scacchiere tattico di Gasperini, che lo impiega sia a destra sia a sinistra con risultati sempre convincenti. Ma adesso dall’Inghilterra arrivano pessime notizie per i tifosi giallorossi.

Secondo quanto riferito dall’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’, Wesley sarebbe finito infatti nel mirino del Manchester City di Pep Guardiola in vista del prossimo anno: i Citizen avrebbero addirittura intenzione di mettere sul piatto qualcosa come 50 milioni di euro per convincere la Roma a liberarlo in estate.

L’ex Flamengo, che a oggi ha collezionato 29 gettoni, 3 goal e 1 assist nella capitale, potrebbe essere tentato di trasferirsi in un campionato di livello assoluto come la Premier League: attenzione, dunque, a questa pista e alle prossime settimane che potrebbero diventare incandescenti sull’asse Roma-Manchester.