Pellegrini, una big della Premier si fa avanti: la Roma prova il rilancio?

Il futuro del capitano giallorosso è ancora tutto da scrivere: la Roma pensa al rinnovo, ma c’è il forte interesse di un club della Premier League. La situazione…

Il futuro di Lorenzo Pellegrini resta ancora in bilico. Il trequartista ed ex capitano della Roma, si trova di fronte ad un bivio. Il suo contratto con il club giallorosso scadrà tra pochi mesi e il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Pellegrini è seriamente tentato dall’idea di lasciare la Serie A e di trovare una collocazione in un altro campionato; nelle ultime ore si è registrato il forte interesse di un club della Premier; ma la società giallorossa ha iniziato ad allacciare i contatti con i manager del giocatore, per valutare la possibilità di un rinnovo in extremis.

L’entourage del calciatore, che Gasperini sta utilizzando con continuità nelle ultime sfide, prende tempo e aspetta di capire l’evoluzione della trattativa. La Roma ha provato a sondare il terreno e non si escludono possibili offerte di rinnovo. Ma c’è un club inglese che ha messo il trequartista nel mirino ed è pronto a sferrare l’assalto decisivo.

L’interesse del Tottenham, la volontà di Gasperini e del calciatore

Si tratta del Tottenham; gli Spurs seguono con molta attenzione l’evoluzione della situazione, spinti anche dall’interesse del tecnico Igor Tudor. L’ex allenatore di Lazio e Juventus è infatti un grande estimatore di Pellegrini e sarebbe ben lieto di allenarlo in Premier. Una situazione da seguire con attenzione e legata a numerosi fattori: non ultimo, la conferma dello stesso tecnico croato, legato attualmente da un contratto con il club inglese fino a giugno. Se verrà confermato anche per la prossima stagione, il nome di Lorenzo Pellegrini tornerà sul tavolo della dirigenza inglese.

Pellegrini aspetta di conoscere l’evoluzione della sua situazione. Se in passato non aveva mai preso in seria considerazione l’idea di lasciare la capitale, oggi ha maturato una convinzione diversa. E la possibilità di mettersi alla prova in un campionato prestigioso come la Premier è certamente molto allettante. Ma il richiamo della Roma resta forte: se il club (alcuni segnali lasciano intendere questa volontà), dovesse proporgli un rinnovo, la situazione potrebbe cambiare.

“Mi dispiace che molti giocatori si trovino in questa situazione, con rinnovi in bilico: si tratta di accordi economici e perciò non posso mettermi in mezzo”, ha ribadito Gasperini nei giorni scorsi. Il tecnico lo ha lanciato titolare in quattro delle ultime cinque partite ed ha confermato la stima tecnica e professionale nei suoi confronti. Il futuro di Lorenzo Pellegrini è ancora tutto da scrivere. Le prossime settimane saranno decisive.