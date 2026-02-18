Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Pellegrini, una big della Premier si fa avanti: la Roma prova il rilancio?

Foto dell'autore

Il futuro del capitano giallorosso è ancora tutto da scrivere: la Roma pensa al rinnovo, ma c’è il forte interesse di un club della Premier League. La situazione…

Il futuro di Lorenzo Pellegrini resta ancora in bilico. Il trequartista ed ex capitano della Roma, si trova di fronte ad un bivio. Il suo contratto con il club giallorosso scadrà tra pochi mesi e il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Pellegrini è seriamente tentato dall’idea di lasciare la Serie A e di trovare una collocazione in un altro campionato; nelle ultime ore si è registrato il forte interesse di un club della Premier; ma la società giallorossa ha iniziato ad allacciare i contatti con i manager del giocatore, per valutare la possibilità di un rinnovo in extremis.

Lorenzo Pellegrini
Pellegrini, una big della Premier si fa avanti: la Roma prova il rilancio? – calciomercato.it – Ansa Foto

L’entourage del calciatore, che Gasperini sta utilizzando con continuità nelle ultime sfide, prende tempo e aspetta di capire l’evoluzione della trattativa. La Roma ha provato a sondare il terreno  e non si escludono possibili offerte di rinnovo. Ma c’è un club inglese che ha messo il trequartista nel mirino ed è pronto a sferrare l’assalto decisivo.

L’interesse del Tottenham, la volontà di Gasperini e del calciatore

Si tratta del Tottenham; gli Spurs seguono con molta attenzione l’evoluzione della situazione, spinti anche dall’interesse del tecnico Igor Tudor. L’ex allenatore di Lazio e Juventus è infatti un grande estimatore di Pellegrini e sarebbe ben lieto di allenarlo in Premier. Una situazione da seguire con attenzione e legata a numerosi fattori: non ultimo, la conferma dello stesso tecnico croato, legato attualmente da un contratto con il club inglese fino a giugno. Se verrà confermato anche per la prossima stagione, il nome di Lorenzo Pellegrini tornerà sul tavolo della dirigenza inglese.

Gasperini e Pellegrini
L’interesse del Tottenham, la volontà di Gasperini e del calciatore – calciomercato.it – Ansa Foto

Pellegrini aspetta di conoscere l’evoluzione della sua situazione. Se in passato non aveva mai preso in seria considerazione l’idea di lasciare la capitale, oggi ha maturato una convinzione diversa. E la possibilità di mettersi alla prova in un campionato prestigioso come la Premier è certamente molto allettante. Ma il richiamo della Roma resta forte: se il club (alcuni segnali lasciano intendere questa volontà), dovesse proporgli un rinnovo, la situazione potrebbe cambiare.

“Mi dispiace che molti giocatori si trovino in questa situazione, con rinnovi in bilico: si tratta di accordi economici e perciò non posso mettermi in mezzo”, ha ribadito Gasperini nei giorni scorsi. Il tecnico lo ha lanciato titolare in quattro delle ultime cinque partite ed ha confermato la stima tecnica e professionale nei suoi confronti. Il futuro di Lorenzo Pellegrini è ancora tutto da scrivere. Le prossime settimane saranno decisive.

/7
711

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

2 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

3 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

4 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

5 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

6 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

7 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 15%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie