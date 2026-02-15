PAGELLE E TABELLINO Napoli-Roma 2-2: Allison Santos risponde a Malen

Voti, top e flop della sfida del Maradona valevole per la 25esima giornata di campionato: l’olandese segna una doppietta. Il nuovo acquisto del Napoli entra e pareggia

Napoli e Roma si dividono la posta al termine della sfida del Diego Armando Maradona, valevole per la venticinquesima giornata di campionato. Gli azzurri perdono l’occasione di allungare il vantaggio su Juve e Roma e raggiungono quota 50 punti in classifica, a meno tre dal Milan (che deve però recuperare la sfida con il Como). La Roma, grazie al pareggio del Maradona, allunga sulla Juventus, portandosi a quota 47 punti: una lunghezza avanti ai bianconeri.

Roma due volte avanti con Malen (alla seconda doppietta consecutiva dopo quella al Cagliari) e Napoli costretto a rimontare: Spinazzola in gol a fine primo tempo e gran numero di Allison Santos, che ha un impatto devastante con il suo ingresso in campo.

Voti top e flop di Napoli – Roma: Malen imprendibile, Rrahamni shock

NAPOLI

Top

Allison Santos: 7,5 Ingresso devastante: entra in campo nel momento più difficile, con la Roma di nuovo avanti e il Maradona ammutolito dal rigore di Malen. Entra con disinvoltura, punta e salta con facilità Mancini e dopo una grande occasione (tiro respinto da Svilar), trova il pareggio con un gran numero personale: una botta che non lascia scampo al portiiere giallorosso.

Flop

Rrahmani 4,5: Soffre maledettamente Malen, al quale concede troppi spazi. Nell’uno contro uno subisce la velocità e l’intraprendenza dell’attaccante olandese, che lo punta e lo supera con troppa facilità. Preso di sorpresa dall’allungo che porta al gol del vantaggio giallorosso, fa peggio ad inizio ripresa, quando crolla addosso a Wesley e regala il rigore del raddoppio ai giallorossi.

Milinkovic-Savic: 6

Beukema: 5,5

Rrahmani: 4,5

Buongiorno: 5,5

Gutiérrez: 5,5

Elmas: 5,5

Lobotka: 6

Spinazzola: 6,5

Politano: 6

Vergara: 5,5

Højlund: 6

Allison Santos: 7,5

Giovane: 6,5

Gilmour: 6

Olivera: 6

ROMA

Top

Malen 8: Una furia, spesso imprendibile per i difensori azzurri. Sblocca il risultato segnando il suo quarto gol in campionato, con un guizzo da centravanti navigato, poi si trasforma in un pericolo sempre più costante per i difensori azzurri. Gasperini gli chiede di restare alto, conscio che la sua velocità può mettere in seria difficoltà Rrahmani: ed ogni volta che lo punta, crea pericoli per la difesa del Napoli. Soulè gli lascia il rigore, che trasforma con freddezza: seconda doppietta consecutiva dopo quella al Cagliari. L’ultima giocata della sua gara.

Flop

Pellegrini 5: Gasperini lo rilancia dal primo minuto, al fianco di Zaragoza. Il numero sette giallorosso prova a muoversi e a regalare imprevedibilità, ma finisce ben presto nella gabbia dei difensori azzurri. Non pulitissimo nel controllo, gioca una prima frazione anonima: in una Roma molto propositiva, finisce per immalinconirsi, diventando prevedibile e poco pericoloso.

Svilar: 6,5

Mancini: 5,5

N’Dicka: 7

Ghilardi: 6,5

Celik: 6

Cristante: 6

Pisilli: 5,5

Wesley: 6,5

Pellegrini: 5

Zaragoza: 6

Malen: 8

Soulè: 5,5

Robino Vaz: 6

Tsimikas: 5,5

Venturino: 6

El Aynaoui: 5,5

Napoli-Roma, il tabellino: Allison Santos decisivo nel finale

Ecco il tabellino della sfida disputata allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Roma e valida per la venticinquesima giornata di campionato.

MARCATORI: 7′ Malen, 40′ Spinazzola, 72′ Malen (su calcio di rigore), 82′ Allison Santos.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani (70′ Allison Santos), Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas (79′ Giovane), Spinazzola (70′ Olivera); Politano (84′ Mazzocchi), Vergara (79′) Gilmour; Højlund. All.: Gasperini. A disposizione: Meret, Contini, Gilmour, Lukaku, Olivera, Giovane, Santos, Mazzocchi

.ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli (65′ El El Aynaoui) Cristante (C), Wesley (73′ Tsimikas); Pellegrini (65′ Venturino), Zaragoza (46′ Soulè); Malen (73′ Robino Vaz). All.: Pisacane

A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Angelino, El Aynaoui, Tsimikas, Soulé, Venturino, Ziolkowski, Della Rocca, Vaz.

AMMONITI: Mancini, Rrahmani

/7 675 FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori 1 / 7 Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana? Paolo Maldini Giuseppe Bergomi Gianluigi Buffon Simone Pafundi VAR annulla tutto! Pafundi ha scritto la storia azzurra." Esatto! Simone Pafundi, esordio record a 16 anni e 8 mesi. Simone Pafundi è il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana (ultimi 110 anni): ha debuttato l'16 novembre 2022 contro l'Albania a 16 anni, 8 mesi e 2 giorni. Terzo assoluto dietro Gavinelli (1911) e De Vecchi (1910). Buffon esordì a 17 anni, Maldini a 19, Bergomi a 18. 2 / 7 Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A? Giovanni Trapattoni Nereo Rocco Carlo Mazzone Marcello Lippi Palo da 792 cm! Prova con Carlo Mazzone. Gol da 792 metri! Mazzone, leggenda della panchina. Carlo Mazzone ferma il record di panchine in Serie A con 792 presenze (ufficiali), davanti a Nereo Rocco (787) e Giovanni Trapattoni (689). Un'icona del calcio italiano con 12 club 3 / 7 Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia? Atalanta Milan Torino Fiorentina Hai salvato l'onore di qualcun altro: il record negativo è del Milan. Colpo sotto all'incrocio! Il Milan è la regina… delle finali perse. Il Milan è la squadra che ha perso più finali di Coppa Italia: ha disputato 15 finali, vincendone 5 e perdendone 10, inclusa l'ultima contro il Bologna nel 2025, ed è considerato il club con più finali perse nella storia della competizione. 4 / 7 Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore? Danilo D'Ambrosio Francesco Coco Marco Andreolli Christian Chivu Fuorigioco netto. La risposta giusta era un'altra. Bravissimo! L'ex difensore dell'Inter con un gemello calciatore è Danilo D'Ambrosio: suo fratello Dario ha giocato a lungo in Serie C. 5 / 7 Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli? Diego Armando Maradona Marek Hamsik Dries Mertens Edinson Cavani Palo pieno! Mertens ti guarda male dall'alto dei suoi gol. Gol! Dries è il re indiscusso dei bomber azzurri. Dries Mertens è il miglior marcatore nella storia del Napoli con 148 gol totali in tutte le competizioni, davanti a Marek Hamsik (121), Diego Maradona (115) e Edinson Cavani (106). 6 / 7 Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901? Franco Baresi Paolo Maldini Alessandro Costacurta Gianni Rivera Fuorigioco! Prova con la bandiera rossonera. Esatto! Maldini ha battuto tutti in presenza rossonere. Paolo Maldini ferma il record di presenze nella storia del Milan con 901 partite ufficiali (902 secondo alcune fonti), davanti a Franco Baresi (719), Alessandro Costacurta (663) e Gianni Rivera (658). 7 / 7 Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti? Dino Zoff Gigi Buffon Sebastiano Rossi Ivan Pelizzoli Nemmeno con la goal-line technology te la davano buona. Perfetto! Il record di imbattibilità di 974 minuti in Serie A appartiene a Gigi Buffon, stabilito nel 2016. Il tuo punteggio è Il punteggio medio è 13% Facebook 0% Ricomincia quiz Valuta questo quiz. Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere! Feedback anonimo Vedi recensione Invia feedback

Arbitro: Colombo (sez. Como)

Assistenti: Zingarelli, Bercigli

Quarto uomo: Marcenaro

Var: Abisso

AVAR: Aureliano