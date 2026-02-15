PAGELLE E TABELLINO Napoli-Roma 2-2: Allison Santos risponde a Malen

Voti, top e flop della sfida del Maradona valevole per la 25esima giornata di campionato: l’olandese segna una doppietta. Il nuovo acquisto del Napoli entra e pareggia
Napoli e Roma si dividono la posta al termine della sfida del Diego Armando Maradona, valevole per la venticinquesima giornata di campionato. Gli azzurri perdono l’occasione di allungare il vantaggio su Juve e Roma e raggiungono quota 50 punti in classifica, a meno tre dal Milan (che deve però recuperare la sfida con il Como). La Roma, grazie al pareggio del Maradona, allunga sulla Juventus, portandosi a quota 47 punti: una lunghezza avanti ai bianconeri.
Roma due volte avanti con Malen (alla seconda doppietta consecutiva dopo quella al Cagliari) e Napoli costretto a rimontare: Spinazzola in gol a fine primo tempo e gran numero di Allison Santos, che ha un impatto devastante con il suo ingresso in campo.
Voti top e flop di Napoli – Roma: Malen imprendibile, Rrahamni shock
NAPOLI
Top
Allison Santos: 7,5 Ingresso devastante: entra in campo nel momento più difficile, con la Roma di nuovo avanti e il Maradona ammutolito dal rigore di Malen. Entra con disinvoltura, punta e salta con facilità Mancini e dopo una grande occasione (tiro respinto da Svilar), trova il pareggio con un gran numero personale: una botta che non lascia scampo al portiiere giallorosso.
Flop
Rrahmani 4,5: Soffre maledettamente Malen, al quale concede troppi spazi. Nell’uno contro uno subisce la velocità e l’intraprendenza dell’attaccante olandese, che lo punta e lo supera con troppa facilità. Preso di sorpresa dall’allungo che porta al gol del vantaggio giallorosso, fa peggio ad inizio ripresa, quando crolla addosso a Wesley e regala il rigore del raddoppio ai giallorossi.
ROMA
Top
Malen 8: Una furia, spesso imprendibile per i difensori azzurri. Sblocca il risultato segnando il suo quarto gol in campionato, con un guizzo da centravanti navigato, poi si trasforma in un pericolo sempre più costante per i difensori azzurri. Gasperini gli chiede di restare alto, conscio che la sua velocità può mettere in seria difficoltà Rrahmani: ed ogni volta che lo punta, crea pericoli per la difesa del Napoli. Soulè gli lascia il rigore, che trasforma con freddezza: seconda doppietta consecutiva dopo quella al Cagliari. L’ultima giocata della sua gara.
Flop
Pellegrini 5: Gasperini lo rilancia dal primo minuto, al fianco di Zaragoza. Il numero sette giallorosso prova a muoversi e a regalare imprevedibilità, ma finisce ben presto nella gabbia dei difensori azzurri. Non pulitissimo nel controllo, gioca una prima frazione anonima: in una Roma molto propositiva, finisce per immalinconirsi, diventando prevedibile e poco pericoloso.
Napoli-Roma, il tabellino: Allison Santos decisivo nel finale
Ecco il tabellino della sfida disputata allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Roma e valida per la venticinquesima giornata di campionato.
MARCATORI: 7′ Malen, 40′ Spinazzola, 72′ Malen (su calcio di rigore), 82′ Allison Santos.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani (70′ Allison Santos), Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas (79′ Giovane), Spinazzola (70′ Olivera); Politano (84′ Mazzocchi), Vergara (79′) Gilmour; Højlund. All.: Gasperini. A disposizione: Meret, Contini, Gilmour, Lukaku, Olivera, Giovane, Santos, Mazzocchi
.ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli (65′ El El Aynaoui) Cristante (C), Wesley (73′ Tsimikas); Pellegrini (65′ Venturino), Zaragoza (46′ Soulè); Malen (73′ Robino Vaz). All.: Pisacane
A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Angelino, El Aynaoui, Tsimikas, Soulé, Venturino, Ziolkowski, Della Rocca, Vaz.
AMMONITI: Mancini, Rrahmani
Arbitro: Colombo (sez. Como)
Assistenti: Zingarelli, Bercigli
Quarto uomo: Marcenaro
Var: Abisso
AVAR: Aureliano