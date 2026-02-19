Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Esclusiva Fiore: “Gattuso, ecco i due nomi che non possono mancare per gli spareggi”

Foto dell'autore

L’ex fantasista di Parma, Lazio e della Nazionale, parla delle convocazioni di Gennaro Gattuso in vista degli spareggi: “Due nomi non possono mancare: porterebbero entusiasmo e forza”

Con la maglia della Nazionale ha disputato un Europeo da protagonista, trascinando nel 2000 gli azzurri di Dino Zoff fino alla finale (che si è chiusa con il successo francese al Golden Gol, durante i tempi supplementari). Due anni dopo non riuscì a strappare la convocazione per i Mondiali del 2002, ma si rifece con gli interessi tornando in azzurro e giocando da protagonista gli Europei del 2004. “Il Mondiale mi è mancato, così come sta mancando a tutti i tifosi. Speriamo che stavolta l’Italia riesca a giocarlo”. Stefano Fiore ha scritto alcune tra le pagine più belle della storia della Nazionale.

Gattuso e Fiore
Esclusiva Fiore: “Gattuso, ecco i due nomi che non possono mancare per gli spareggi” – calciomercato.it – Ansa Foto

“Il mio ricordo più bello è legato agli Europei del 2000. Siamo partiti tra le critiche, a fari spenti, poi una volta passato il girone tutti si accorsero di noi. Battemmo Belgio e Olanda, le due squadre che ospitavano il torneo. Avevamo tutto il pubblico contro. Con il Belgio fu una serata memorabile: feci un bel gol e penso di avere un piccolo record…”.

Quale?
Credo di essere uno dei pochi giocatori al mondo ad aver chiuso un uno-due con Inzaghi, riuscendo a ricevere un passaggio di ritorno da lui. Sono partito da centrocampo, gli passai la palla e lui me la ridiede. Un evento unico. A parte gli scherzi, dopo quello scambio tirai da fuori area a giro e feci gol. Lo ricordo come se fosse ieri. Con l’Olanda poi una gara epica”.

Arrivaste ad un passo dalla vittoria…
“Il calcio a volte ti da e a volte ti toglie. Mentre in semifinale tutto andò per il verso giusto, con la Francia accadde il contrario. Toldo, che era stato il protagonista di tutto l’Europeo prese gol sotto la pancia. Io ero stato sostituito ed ero in panchina, abbracciato ai miei compagni e pronto ad entrare in campo. Ormai avevamo vinto, ma purtroppo il finale fu diverso. Beffardo”.

Ottimista, in vista degli spareggi?
“Diciamo che sono moderatamente ottimista. Al di là di qualche giusta insidia rispetto alle formazioni che dovremmo affrontare, credo che tecnicamente l’Italia sia più forte. Io sarei moderatamente sereno, anche se credo che nessuno possa pensare che sia una passeggiata. Anche i precedenti parlano chiaro”.

Fiore e la Nazionale: “Arrivammo ad un passo dalla vittoria degli Europei”

Quando parlava di insidie a cosa si riferiva?
“Soprattutto all’aspetto ambientale, in caso di passaggio del turno del Galles. Non sarebbe certamente semplice giocare in quel campo. Ma l’Italia resta più forte”.

Fiore in maglia azzurra
Fiore e la Nazionale: “Arrivammo ad un passo dalla vittoria degli Europei” – calciomercato.it – Ansa Foto

Cosa servirà per passare il turno ed evitare di ripetere i ko degli ultimi due spareggi?
“Serviranno prestazioni di livello, con spessore e carattere. Anche Gattuso sa che non può sbagliare e starà valutando le scelte migliori per queste sfide”.

Si aspetta sorprese nelle convocazioni? Magari qualche nome emerso dal campionato e fino ad ora poco preso in considerazione?
“Come dicevo, l’Italia deve giocare delle gare di carattere dove servirà anche esperienza e spessore. Non credo che sia il momento di fare esperimenti. Resto dell’idea che il commissario tecnico si affiderà ai giocatori più affidabili e di esperienza. Sono gare che si giocheranno anche a livello nervoso e saranno i dettagli  a fare la differenza. Io credo che Gattuso cercherà dei giocatori validi, ma soprattutto solidi”.

Fiore, il consiglio a Gattuso: “Vergara e soprattutto Pio Esposito non possono mancare”

Dal campionato però, sono emersi anche dei nomi nuovi…
“Il campionato va seguito: e sono convinto che il ct terrà in considerazione le ultime sfide e lo stato di forma dei calciatori. Alcuni sono reduci da periodi negativi, altri da infortuni. Ma ci sono anche dei nomi che sono emersi e sui quali punterei con decisione”.

Pio Esposito e Vergara
Fiore, il consiglio a Gattuso: “Vergara e soprattutto Pio Esposito non possono mancare” – calciomercato.it Ansa Foto

A chi si riferisce?
“A Vergara e Pio Esposito. Loro credo possano e debbano esserci: è vero che prima parlavo della necessità di avere giocatori di esperienza, ma loro hanno già giocato e segnato in Champions League, hanno dimostrato una certa maturità. Vergara ha trovato spazio nella squadra campione d’Italia ed è stato bravo a sfruttare le occasioni che gli sono state concesse per gli infortuni dei suoi compagni”.

E Pio Esposito?
“Qui parliamo di un giocatore che è cresciuto tantissimo: su di lui punterei ad occhi chiusi: potrebbe portare entusiasmo, forza fisica e regalare qualche gol. Anche perchè Kean non sta vivendo un momento brillantissimo a causa degli infortuni che ha subito. Io credo che Pio Esposito possa trovare spazio sin dall’inizio. Mentre Vergara può essere una soluzione da giocarsi. Comunque, se fossi Gattuso, sarebbero due nomi sui quali punterei con decisione”.

/7
908

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

2 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

3 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

4 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

5 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

6 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

7 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie