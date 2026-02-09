PAGELLE E TABELLINO Roma-Cagliari 2-0: Malen regala spettacolo, Kilicsoy un fantasma

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Olimpico, valevole per la 24° giornata del campionato di Serie A. Giallorossi padroni del campo e vittoriosi grazie alla doppietta del centravanti

La Roma batte il Cagliari 2-0 grazie ad una splendida doppietta di Malen. L’ex attaccante dell’Aston Villa è imprendibile per la difesa avversaria: apre le marcature con un cucchiaio (ammirato da Francesco Totti in tribuna) nel primo tempo e raddoppia nella ripresa con un guizzo da centravanti puro.

Con questo successo i giallorossi agganciano la Juventus al quarto posto in classifica, a meno tre dal Napoli, che affronterà al Maradona nel prossimo turno. Il Cagliari non è riuscito a reagire: schiacciato dalla veemenza degli uomini di Gasperini, i rossoblù non sono riusciti a creare grattacapi alla difesa giallorossa.

Voti top e flop di Roma-Cagliari: Malen irresistibile, Dossena in grande difficoltà

ROMA

Top

Malen 8: Una furia. Sfiora il vantaggio dopo pochi minuti avventandosi su un assist di testa di Celik: la sua conclusione è controllata da Rodriguez. Si rifà pochi minuti dopo sbloccando il risultato con un pezzo di bravura: inserimento e cucchiaio (sotto gli occhi di Francesco Totti) che batte Caprile. E’ un pericolo costante per la difesa rossoblù: svetta di testa e sfiora il raddoppio, poi si invola e mette in mezzo una palla che taglia in due la difesa del Cagliari. Nella ripresa si avventa sull’assist di Celik e insacca il gol del 2-0.

Flop

Pellegrini 5,5: Gasperini gli concede fiducia, inserendolo al fianco di Soulè e alle spalle di Malen. Si fa vedere prevalentemente da fermo, scodellando palloni invitanti in area su punizione e corner. Ma non brilla per incisività. Esce dal campo dopo 56′, sostituito da Zaragoza.

Svilar: 6

Mancini: 6

N’Dicka: 6,5

Ghilardi: 6,5

Celik: 7

Cristante: 6

Pisilli: 6,5

Wesley: 6,5

Soulé: 6

Pellegrini: 5,5

Malen: 8

Zaragoza: 6

El Aynaoui: sv

Arena: sv

Venturino: sv

CAGLIARI

Top

Sulemana 6: Entra nella ripresa e prova a dare vivacità alla manovra dei rossoblù, riuscendo a scambiare spesso il pallone con Pavoletti. Colpisce la traversa con un bolide dal limite dell’area, che trova Svilar leggermente fuori dai pali. Il suo ingresso regala un pò di brio alla manovra dei rossoblù.

Flop

Dossena 4: Dopo sei minuti rischia il rosso per un intervento al limite su Malen. Spesso in affanno, si perde completamente il centravanti giallorosso nell’occasione del gol del vantaggio. Gli concede uno spazio esagerato, che il bomber di Gasperini trasforma in un pallonetto millimetrico. Ancora peggio in occasione del raddoppio: abbocca al movimento dell’ex Aston Villa e perde l’attimo per provare ad anticiparlo. Sfiora il gol nel finale, avventandosi su una punizione insidiosa di Gaetano.

Caprile: 5

Ze Pedro: 5,5

Dossena: 5

Rodriguez: 5

Obert: 5,5

Gaetano: 6

Adopo: 5,5

Mazzitelli: 5

Palestra: 6

Esposito: 5

Kilicsoy: 5,5

Sulemana: 6

Pavoletti: 6

Idrissi: 5,5

Zappa: sv

Trepy: sv

Roma-Cagliari, il tabellino: Celik assist prezioso

Il tabellino di Roma-Cagliari, match che si è chiuso con il successo dei giallorossi, grazie alla splendida doppietta segnata da Malen. Una vittoria che riporta i giallorossi al quarto posto (in compagnia della Juventus e a meno tre dal Cagliari).

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante (84′ El Aynaoui), Wesley; Soulé (84′ Venturino), Pellegrini (59′ Zaragoza); Malen (84′ Arena).

A disposizione: Gollini, Żelezny, Rensch, Angeliño, Tsimikas, Ziółkowski, El Aynaoui, Venturino, Arena.

All. Gasperini.

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro (87′ Zappa), Dossena, Juan Rodriguez, Obert; Adopo, Gaetano (87′ Trepy), Mazzitelli (59′ Sulemana); Palestra, Kilicsoy (74′ Pavoletti), Esposito (74′ Idrissi).

A disposizione: Sherri, Ciocci, Raterink, Albarracín, Liteta, Zappa, Paul Mendy, Trepu.

All. Pisacane.

Arbitro: Marcenaro

Ammoniti: Dossena (C), Palestra (C), Mancini (R), Gaetano (C), Idrissi (C).

Espulsi: –