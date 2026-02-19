Soulé in un’altra big: clamorosa decisione della Roma

Clamorosa indiscrezione per quel che concerne il futuro di Matias Soulé: i tifosi della Roma restano senza parole.

La stagione in corso non è stata per nulla esaltante soprattutto a causa di una fastidiosa pubalgia, ma Matias Soulé rimane uno dei pezzi pregiati della Roma e Gian Piero Gasperini ora è pronto a rilanciarlo in questa seconda metà di stagione. La qualità dell’ex Juve potrebbe fare la differenza in attesa del tour de force che attende i giallorossi, tra campionato ed Europa League.

E adesso spunta anche un clamoroso retroscena che riguarda proprio il talento argentino classe 2003. Secondo quanto riferito dall’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, negli ultimissimi giorni della sessione invernale di calciomercato il Galatasaray, il Borussia Dortmund e alcune compagini di Premier League avrebbero sondato il terreno per Soulé, ma la dirigenza giallorossa avrebbe rispedito al mittente qualsiasi tipo di offerta.

Nella capitale credono tantissimo nel valore del 22enne originario di Mar del Plata e non hanno alcuna intenzione di privarsene: salvo clamorosi ripensamenti, dunque, il futuro di Soulé sarà targato ancora Roma.