Roma, Dybala non ce la fa: assente contro il Napoli

Non arrivano buone notizie per la Roma in vista della partita contro il Napoli di domenica sera che sarà fondamentale nella corsa per un posto in Champions League da parte dei giallorossi.
Paulo Dybala non ce la dovrebbe fare a recuperare per la sfida del Maradona, mentre resta in dubbio la presenza di Matias Soulé.
Durante l’allenamento della rifinitura l’attaccante argentino classe 1993 avrebbe provato a forzare, sentendo però ancora dolore al ginocchio e dovendo saltare la sfida in programma domani. La speranza di Gian Piero Gasperini è quella di ritrovare l’attaccante in campo in vista della partita casalinga contro la Cremonese in programma domenica 22 febbraio.