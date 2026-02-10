Pellegrini bianconero in estate: cosa spinge verso il sì | CM

Il futuro di Lorenzo Pellegrini è a un bivio: ora arriva una clamorosa indiscrezione di mercato in vista dell’estate.

Ieri ha disputato una buonissima gara contro il Cagliari (2-0) nel posticipo della 24esima giornata di Serie A, ma l’avventura di Lorenzo Pellegrini alla Roma sembra giunta ormai al capolinea. La priorità del centrocampista classe ’96 rimane la Premier League e adesso proprio dall’Inghilterra arriva una clamorosa indiscrezione di mercato.

Secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato.it’, il nome dell’ex Sassuolo sarebbe infatti finito sul taccuino del Newcastle in vista della prossima stagione e il calciatore avrebbe già dato il suo assenso a un eventuale trasferimento. Il centrocampo a tre dei Magpies potrebbe esaltare proprio le caratteristiche tecniche di Pellegrini, che ha il contratto in scadenza con la Roma il prossimo 30 giugno. I discorsi relativi al rinnovo sono fermi da qualche settimana e, dunque, la pista che porta al campionato inglese appare al momento la più concreta.

Secondo voi come si concluderà questa telenovela? Pellegrini si trasferirà davvero in Inghilterra o alla fine il suo futuro riserverà l’ennesimo colpo di scena?