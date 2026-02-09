Roma-Cagliari, Gasperini tentato da una formazione inedita: due sorprese

Il tecnico della Roma sta pensando a due novità di formazione per battere il Cagliari e rilanciare le ambizioni della Roma nella corsa Champions
Il pareggio casalingo della Juventus contro la Lazio, regala alla Roma di Gian Piero Gasperini delle ottime chance nella corsa per un posto in Champions League. In caso di successo contro il Cagliari, nella sfida valida come posticipo della ventiquattresima giornata di campionato ed in programma allo stadio Olimpico di Roma, i giallorossi agguanterebbero i bianconeri in quarta posizione a quarantasei punti, a meno tre dal Napoli (che Dybala e compagno affronteranno nel prossimo turno in uno scontro diretto che si annuncia decisivo).
Il tecnico dei giallorossi deve fare i conti con l’infermeria: per il match contro i sardi mancheranno infatti Hermoso, Koné, Dybala, Robino Vaz, El Shaarawy, Dovbyk e Ferguson. Il giovane Venturino, che si era fermato per iun problema influenzale, è stato recuperato, ma non è al meglio. Gasperini si troverà costretto a varare una Roma d’emergenza: è tentato dall’utilizzare il neo acquisto Zaragoza, che potrebbe essere lanciato dal primo minuto in coppia con Soulè, alle spalle di Malen. L’ex attaccante di Juve e Frosinone, nonostante qualche acciacco, dovrebbe stringere i denti e giocare dal primo minuto. “Soffre di pubalgia. Succede spesso ai giovani quando aumentano così tanto il loro minutaggio”, ha ribadito Gasperini alla vigilia.
Il tecnico sta pensando a due scelte inaspettate. La prima riguarda Gianluca Mancini: il centrale giallorosso dovrebbe scendere in campo con una mascherina protettiva, dopo il duro colpo subito a Udine nell’ultimo turno di campionato. Per Gasperini si tratta di un elemento indispensabile e, vista l’emergenza (che coinvolge anche il compagno di reparto Hermoso) verrà rischiato al centro della difesa. Mancini si muoverà insieme a N’Dicka e Ghilardi, formando il terzetto difensivo.
Gasperini pronto a lanciare Pellegrini come mediano
Ma la grande novità potrebbe arrivare dal centrocampo. Il tecnico della Roma ha scelto almeno tre quarti della linea mediana: a destra giocherà Celik, a sinistra si muoverà Wesley, mentre in mezzo sarà Cristante a dettare i tempi del centrocampo. L’ultima maglia dovrebbe spettare a El Aynaoui: ma Gasperini sembra tentato di puntare su una mossa a sorpresa, destinata a stravolgere la linea mediana. Il tecnico potrebbe rilanciare Lorenzo Pellegrini, accantonando in modo definitivo i problemi legati al rinnovo e i dubbi sul futuro. “Non mi piace essere in questa situazione, forse andava evitata. Ma le trattative sono una questione economica e i ragazzi daranno tutto fino alla fine”, ha ribadito Gasp.
Il capitano giallorosso, che fino ad oggi si è mosso sempre dietro le punte nel ruolo di trequartista, alternando prestazioni positive ad alcune pause, potrebbe essere utilizzato sulla linea dei mediani. Un ruolo inedito, che lo porterebbe maggiormente nel vivo del gioco. Una scelta che permetterebbe alla Roma di guadagnare palleggio e imprevedibilità in mezzo al campo. E di avere qualche soluzione in più in fase offensiva (con la possibilità di sfruttare anche i calci piazzati). Pellegrini è in ballottaggio con El Aynaoui: potrebbe essere lui la mossa a sorpresa di Gasperini per battere il Cagliari di Pisacane (reduce da tre vittorie consecutive in campionato) e rilanciare la propria candidatura per la corsa Champions.