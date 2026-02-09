Roma-Cagliari, Gasperini tentato da una formazione inedita: due sorprese

Il tecnico della Roma sta pensando a due novità di formazione per battere il Cagliari e rilanciare le ambizioni della Roma nella corsa Champions

Il pareggio casalingo della Juventus contro la Lazio, regala alla Roma di Gian Piero Gasperini delle ottime chance nella corsa per un posto in Champions League. In caso di successo contro il Cagliari, nella sfida valida come posticipo della ventiquattresima giornata di campionato ed in programma allo stadio Olimpico di Roma, i giallorossi agguanterebbero i bianconeri in quarta posizione a quarantasei punti, a meno tre dal Napoli (che Dybala e compagno affronteranno nel prossimo turno in uno scontro diretto che si annuncia decisivo).

Il tecnico dei giallorossi deve fare i conti con l’infermeria: per il match contro i sardi mancheranno infatti Hermoso, Koné, Dybala, Robino Vaz, El Shaarawy, Dovbyk e Ferguson. Il giovane Venturino, che si era fermato per iun problema influenzale, è stato recuperato, ma non è al meglio. Gasperini si troverà costretto a varare una Roma d’emergenza: è tentato dall’utilizzare il neo acquisto Zaragoza, che potrebbe essere lanciato dal primo minuto in coppia con Soulè, alle spalle di Malen. L’ex attaccante di Juve e Frosinone, nonostante qualche acciacco, dovrebbe stringere i denti e giocare dal primo minuto. “Soffre di pubalgia. Succede spesso ai giovani quando aumentano così tanto il loro minutaggio”, ha ribadito Gasperini alla vigilia.

Il tecnico sta pensando a due scelte inaspettate. La prima riguarda Gianluca Mancini: il centrale giallorosso dovrebbe scendere in campo con una mascherina protettiva, dopo il duro colpo subito a Udine nell’ultimo turno di campionato. Per Gasperini si tratta di un elemento indispensabile e, vista l’emergenza (che coinvolge anche il compagno di reparto Hermoso) verrà rischiato al centro della difesa. Mancini si muoverà insieme a N’Dicka e Ghilardi, formando il terzetto difensivo.

Gasperini pronto a lanciare Pellegrini come mediano

Ma la grande novità potrebbe arrivare dal centrocampo. Il tecnico della Roma ha scelto almeno tre quarti della linea mediana: a destra giocherà Celik, a sinistra si muoverà Wesley, mentre in mezzo sarà Cristante a dettare i tempi del centrocampo. L’ultima maglia dovrebbe spettare a El Aynaoui: ma Gasperini sembra tentato di puntare su una mossa a sorpresa, destinata a stravolgere la linea mediana. Il tecnico potrebbe rilanciare Lorenzo Pellegrini, accantonando in modo definitivo i problemi legati al rinnovo e i dubbi sul futuro. “Non mi piace essere in questa situazione, forse andava evitata. Ma le trattative sono una questione economica e i ragazzi daranno tutto fino alla fine”, ha ribadito Gasp.

/7 235 FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori 1 / 7 Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra? Totti Maldini Baresi De Rossi No, questa te la rinfacceranno al bar. Risposta esatta: il mister sarebbe fiero di te. L'unica vera 'bandiera' della lista che ha giocato anche in un altro club è Daniele De Rossi, che dopo la Roma è andato al Boca Juniors. 2 / 7 Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno? Inter Napoli Roma Milan Traversone alto! Il Milan ha avuto il miglior media spettatori." Gol! Il Milan guida la classifica del pubblico lo scorso anno. Lo scorso anno (stagione 2024/25), il Milan ha registrato il miglior media spettatori in Serie A con circa 71.545-72.609 per partita casalinga a San Siro, davanti a Inter (70-72k), Roma (62-63k) e Napoli (46-51k). 3 / 7 Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana? Paolo Maldini Giuseppe Bergomi Gianluigi Buffon Simone Pafundi VAR annulla tutto! Pafundi ha scritto la storia azzurra." Esatto! Simone Pafundi, esordio record a 16 anni e 8 mesi. Simone Pafundi è il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana (ultimi 110 anni): ha debuttato l'16 novembre 2022 contro l'Albania a 16 anni, 8 mesi e 2 giorni. Terzo assoluto dietro Gavinelli (1911) e De Vecchi (1910). Buffon esordì a 17 anni, Maldini a 19, Bergomi a 18. 4 / 7 Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A? Giovanni Trapattoni Nereo Rocco Carlo Mazzone Marcello Lippi Palo da 792 cm! Prova con Carlo Mazzone. Gol da 792 metri! Mazzone, leggenda della panchina. Carlo Mazzone ferma il record di panchine in Serie A con 792 presenze (ufficiali), davanti a Nereo Rocco (787) e Giovanni Trapattoni (689). Un'icona del calcio italiano con 12 club 5 / 7 Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia? Atalanta Milan Torino Fiorentina Hai salvato l'onore di qualcun altro: il record negativo è del Milan. Colpo sotto all'incrocio! Il Milan è la regina… delle finali perse. Il Milan è la squadra che ha perso più finali di Coppa Italia: ha disputato 15 finali, vincendone 5 e perdendone 10, inclusa l'ultima contro il Bologna nel 2025, ed è considerato il club con più finali perse nella storia della competizione. 6 / 7 Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti? Stefan Schwoch Daniele Cacia Massimo Coda Andrea Caracciolo Questa te la segniamo come autogol. Grande! Il recordman con 144 gol in Serie B è Massimo Coda, che ha appena eguagliato Schwoch. Prossima volta lo becchi! 7 / 7 Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A? Bari Brescia Atalanta Lecce Ci sei andato vicino! Esatto! La squadra retrocessa più volte dalla Serie A è il Brescia con 13 discese in B (più di Bari, Lecce e Atalanta). Il tuo punteggio è Il punteggio medio è 15% Facebook 0% Ricomincia quiz Valuta questo quiz. Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere! Feedback anonimo Vedi recensione Invia feedback

Il capitano giallorosso, che fino ad oggi si è mosso sempre dietro le punte nel ruolo di trequartista, alternando prestazioni positive ad alcune pause, potrebbe essere utilizzato sulla linea dei mediani. Un ruolo inedito, che lo porterebbe maggiormente nel vivo del gioco. Una scelta che permetterebbe alla Roma di guadagnare palleggio e imprevedibilità in mezzo al campo. E di avere qualche soluzione in più in fase offensiva (con la possibilità di sfruttare anche i calci piazzati). Pellegrini è in ballottaggio con El Aynaoui: potrebbe essere lui la mossa a sorpresa di Gasperini per battere il Cagliari di Pisacane (reduce da tre vittorie consecutive in campionato) e rilanciare la propria candidatura per la corsa Champions.