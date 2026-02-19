Esonerato dal Real Madrid per i risultati non soddisfacenti raccolti con le merengues, Xabi Alonso è stato subito contattato da un’altra squadra, pronta ad affidargli la guida tecnica della squadra.

Stando a quanto affermato da RMC Sport, il Marsiglia avrebbe provato a contattare Xabi Alonso per affidargli la propria panchina ottenendo un rifiuto da parte del tecnico spagnolo. Un tentativo che sarebbe avvenuto già prima dell’esonero di Roberto De Zerbi con Benatia, ex compagno di squadra di Xabi Alonso, che avrebbe provato a contattarlo.

Xabi Alonso avrebbe però rifiutato non vedendo una situazione chiara all’interno del Marsiglia, rimandando il suo ritorno in panchina, probabilmente, alla prossima stagione.