La Roma pensa a Corvi per la prossima stagione, nuova idea per la porta | CM

Le ottime prestazioni fornite da Edoardo Corvi con il Parma non stanno passando inosservate in Serie A con la Roma che starebbe seguendo il portiere del Parma in ottica futura.
L’infortunio di Suzuki ha aperto le porte della titolarità in casa Parma per Edoardo Corvi con il classe 2001 che potrebbe cambiare aria alla fine del campionato in corso.
Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione sulle tracce dell’estremo difensore del Parma ci sarebbe la Roma che, in vista della prossima stagione potrebbe dover fare i conti con la cessione di Mile Svilar.
Il portiere giallorosso appare uno dei maggiori indiziati per la cessione in vista dell’estate con il calciatore che potrebbe regalare una grande plusvalenza in casa Roma considerato il fatto che diverse big sono sulle tracce di Svilar. La Roma starebbe quindi monitorando diversi profili, tra cui anche quello di Corvi che, a suon di buone prestazioni, sta regalando diversi punti alla squadra ducale.