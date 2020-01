CALCIOMERCATO INTER MOSES / In attesa di Eriksen, l'Inter ha di fatto trovato un accordo di massima col Chelsea per Victor Moses.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it , lo stesso club inglese e ilhanno già inviato tutta la documentazione necessaria allaper la risoluzione anticipata - senza penali - del prestito che da accordi sarebbe dovuto scadere a giugno 2020.

Calciomercato Inter, ostacolo visite mediche per Moses

L'esterno nigeriano dovrebbe arrivare in nerazzurro sempre a titolo temporaneo, verosimilmente con annesso diritto di riscatto. Condizione necessaria per la fumata bianca sarà però il superamento delle visite mediche. Superamente non scontato, dato che il calciatore è alle prese con problemi fisici che quest'anno lo hanno tenuto spesso e volentieri fuori dal campo. Appena 7, per complessivi 504', sono infatti le presenze collezionate nella stagione in corso da Moses, il cui 'alleato' per lo sbarco ad Appiano è senz'altro Antonio Conte, che lo stima e con il quale ha vinto la Premier da protagonista nel 2017.

