Mkhitaryan e il trasferimento al Milan: “Sono tornati da me”

Foto dell'autore

L’armeno è approdato all’Inter nel 2022 dopo l’esperienza alla Roma. Il suo contratto coi nerazzurri scade al termine di questa stagione

Mai dire mai e impossibile nel calcio(mercato), ma ad oggi il rinnovo di Mkhitaryan con l’Inter non è argomento di discussione. I prossimi quattro, dunque, potrebbero essere gli ultimi dell’armeno con la maglia nerazzurra, considerato che il suo contratto scade il 30 giugno.

Mkhitaryan prima di una gara dell'Inter
Mkhitaryan e il trasferimento al Milan: "Sono tornati da me" (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Nonostante l’età, 37 anni compiuti lo scorso 21 gennaio, il numero 22 della squadra di Chivu non sembra intenzionato ad appendere gli scarpini al chiodo: “Sto pensando ancora di giocare, non di ritirarmi“, ha dichiarato all’evento a lui dedicato dall’università Bocconi di Milano, ‘Henrikh Mkhitaryan, la storia di un calciatore fuori dagli schemi’, come riportato da ‘FcInter1908.it’.

“A 37 devi gestire meglio il corpo – ha aggiunto – Non hai 20 o 22 anni, tuttavia sto provando a dare il mio massimo per giocare il più a lungo possibile e non aver rimpianti dopo”.

Mkhitaryan gioca in Serie A dall’ormai lontano 2019. Dopo tre anni alla Roma, si è trasferito all’Inter con la quale ha fin qui disputato 174 partite, realizzando 10 gol e 20 assist. 4 i titoli vinti, tra cui uno Scudetto e a breve potrebbe arrivarne un altro.

Mkhitaryan e il mancato trasferimento al Milan

Come ha raccontato nella sua bellissima autobiografia, ‘La mia vita sempre al centro’, e ribadito oggi all’evento in Bocconi, dopo l’addio all’Arsenal avrebbe potuto indossare la maglia del Milan.

“I rossoneri provarono prendere un giocatore dallo Shakhtar (Tyson, ndr), ma non ci riuscirono. Così decisero di tornare da me, soltanto che io ero già pronto a trasferirmi alla Roma”.

