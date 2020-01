CALCIOMERCATO INTER CONTE VIDAL SETIEN / Tra i protagonisti di queste prime settimane di mercato invernale c'è sicuramente l'Inter. Il club nerazzurro, che ha annunciato ieri l'arrivo di Ashley Young, è al lavoro per regalare ad Antonio Conte nuovi rinforzi. Da Giroud ad Eriksen, sono tanti i nomi sul tavolo, ma l'allenatore salentino continua a sognare Arturo Vidal. La pista non è tramontata neppure per Beppe Marotta, che potrebbe tentare l'offensiva soprattutto nel caso in cui dovesse partire un centrocampista.

Calciomercato Inter, Conte sogna Vidal

Come riferisce 'Tuttosport', Antonio Conte continua a sognare l'arrivo di Arturo Vidal. Il tecnico sarebbe felicissimo di avere nuovamente a disposizione il centrocampista cileno, ma molto dipende dal nuovo tecnico Setien. L'ex allentore del Real Betis è un fautore del gioco ordinato e palla a terra. Un istintivo come Vidal potrebbe faticare a trovare spazio con il nuovo allenatore. Il cileno dovrà capire in questi giorni quante possibilità avrà di giocare e, nel caso, toccherà a lui provare a forzare la mano chiedendo la cessione. In questo senso l'ultima settimana di mercato potrebbe rivelarsi decisiva.

