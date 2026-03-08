Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter, si sogna il colpo Nico Paz: tutti i dettagli

Foto dell'autore

Colpo di scena in casa Inter per quel che riguarda il calciomercato in entrata: ecco cosa succede ad Appiano Gentile. 

Manca pochissimo all’inizio del derby contro il Milan che può valere davvero lo scudetto, ma in casa Inter si monitora sempre con grande attenzione anche il calciomercato. Marotta punta ad allestire una squadra che possa competere anche in Europa e provare a vincere la Champions League, dopo la clamorosa eliminazione quest’anno per mano del Bodo Glimt.

Giuseppe Marotta
Marotta (Ansa Foto) – calciomercato.it

Attenzione soprattutto ai movimenti in attacco. Infine l’attacco. Lautaro Martinez, Pio Esposito e Bonny rimarranno sicuramente a Milano, mentre Marcus Thuram potrebbe fare le valigie e permettere ai nerazzurri di incassare un bel po’ di soldi. Il vero e proprio sogno della dirigenza dell’Inter – stando a quanto riportato da ‘Sportmediaset’ – si chiama Nico Paz che rimane, in ogni caso, sotto il controllo del Real Madrid.

Il calciatore argentino con cittadinanza spagnola sta facendo grandi cose a Como e in casa Inter sono convinti possa ripetersi anche con la casacca nerazzurra, ma sarà difficile portarlo nel capoluogo meneghino al termine della stagione in corso.

/7
1566

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

2 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

3 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

4 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

5 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

6 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

7 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie