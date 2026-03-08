Inter, si sogna il colpo Nico Paz: tutti i dettagli

Colpo di scena in casa Inter per quel che riguarda il calciomercato in entrata: ecco cosa succede ad Appiano Gentile.

Manca pochissimo all’inizio del derby contro il Milan che può valere davvero lo scudetto, ma in casa Inter si monitora sempre con grande attenzione anche il calciomercato. Marotta punta ad allestire una squadra che possa competere anche in Europa e provare a vincere la Champions League, dopo la clamorosa eliminazione quest’anno per mano del Bodo Glimt.

Attenzione soprattutto ai movimenti in attacco. Infine l’attacco. Lautaro Martinez, Pio Esposito e Bonny rimarranno sicuramente a Milano, mentre Marcus Thuram potrebbe fare le valigie e permettere ai nerazzurri di incassare un bel po’ di soldi. Il vero e proprio sogno della dirigenza dell’Inter – stando a quanto riportato da ‘Sportmediaset’ – si chiama Nico Paz che rimane, in ogni caso, sotto il controllo del Real Madrid.

Il calciatore argentino con cittadinanza spagnola sta facendo grandi cose a Como e in casa Inter sono convinti possa ripetersi anche con la casacca nerazzurra, ma sarà difficile portarlo nel capoluogo meneghino al termine della stagione in corso.