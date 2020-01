Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: nuovi contatti per Marcos Paulo

CALCIOMERCATO ROMA MARCOS PAULO / La Roma riallaccia i contatti per Marcos Paulo, talentuoso attaccante del Fluminense. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, un intermediario del club di Rio de Janeiro è nella Capitale per parlare coi giallorossi da tempo sulle tracce del classe 2001, visionato in più occasioni. Sul 18enne brasiliano, in possesso di passaporto portoghese quindi in teoria acquistabile dai capitolini già in questa sessione di gennaio, ci sono ovviamente anche altri importanti società europee.

Su tutti, come ulteriormente raccolto dalla nostra redazione,e il gruppo. Proprio quest'ultimo, che possiede diversi club tra cui il, è quello che fin qui si è spinto oltre offrendo. La proposta è stata però respinta dal Fluminense, forte della clausola da 45 milioni di euro, valida solo per l'estero, presente nel contratto del polivalente attaccante autore di 4 gol e altrettanti assist nell'ultima stagione brasiliana conclusasi alla fine del 2019. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI