Calciomercato Inter, regalo per Conte: UFFICIALE il colpo Young

CALCIOMERCATO INTER YOUNG UFFICIALE / È finalmente arrivato il primo colpo in entrata per l'Inter di Antonio Conte che dopo aver trattato Spinazzola con la Roma alla fine si è rituffata direttamente sull'esperto Ashley Young. Pochi minuti fa il comunicato ufficiale apparso sul sito nerazzuro: "Ashley Young è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il calciatore inglese classe 1985 arriva a titolo definitivo dal Manchester United e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020 con un’opzione di prolungamento per la stagione successiva. “Voglio diventare un calciatore professionista”. Non lasciava spazio alle repliche, Ashley Young. Aveva 16 anni e davanti alla responsabile degli studenti nell’istituto che frequentava non ammetteva la presenza di piani B.

Calciomercato Inter, colpo Young: Conte può sorridere

D’altronde lui e il pallone erano una cosa sola, da quando a 5 anni era entrato a far parte degli Stevenage Colts, la squadra della sua città, quella che ha dato i natali anche a Lewis Hamilton, che frequentava le stesse scuole". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Colpo di respiro internazionale quindi per Conte che ha così un esterno in più nel motore perfetto per il suo 3-5-2 sia a destra che a sinistra. Young porta in dote anche tanta esperienza e trofei: una Premier League (2012-2013, l’ultima di Sir Alex), 1 FA Cup, 1 Coppa di Lega, 3 Community Shield, 1 Europa League.

