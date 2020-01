CALCIOMERCATO MILAN DANI OLMO / Tutti pazzi per Dani Olmo, giovane esterno spagnolo della Dinamo Zagabria che sembra giunto alle battute conclusive della sua avventura croata. Nelle ultime ore in Italia è fortemente accostato al Milan, con i rossoneri in vantaggio su tutte le altre, anche se bisognerà fare attenzione alla concorrenza in particolare del Monaco di cui si è discusso nella giornata di ieri.

Si tratterebbe nel caso di un affare certamente oneroso vista la valutazione che si aggira sui 30 milioni di euro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Milan, buone notizie su Dani Olmo: l'annuncio di Bjelica

Intanto Dani Olmo dopo aver saltato la sfida odierna contro la Lokomotiva Zagabria, non prenderà parte neanche all'amichevole della Dinamo Zagabria che andrà in scena domani contro lo Slovacko, il tutto per questioni proprio di mercato. Ad annunciarlo lo stesso tecnico Nenad Bjelica come riportato dal portale '24sata.hr': "Olmo non giocherà domani. Sappiamo tutti come si sta parlando del suo trasferimento, anche se non sappiamo ancora dove e quando andrà. Ma non vogliamo rischiare nulla dal lato del club, potrebbe essere un po’ rischioso giocare partite amichevoli ora per lui. Ma il giocatore è comunque di buon umore, si allena e gioca davvero bene”.

