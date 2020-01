CALCIOMERCATO JUVENTUS NTENDA / Colpi per il presente ma anche e soprattutto per il futuro in casa Juventus. Era nell'aria ormai da diversi giorni ed in tardo pomeriggio è arrivata anche l'ufficialità dell'acquisto da parte della 'Vecchia Signora' di Jean-Claude Ntenda, terzino sinistro classe 2002. Il tutto è stato ratificato tramite il sito ufficiale della Lega Serie A.

18 anni ancora da compiere per il neo acquisto juventino proveniente dal Nantes ma che non ha mai in realtà vestito i colori della prima squadra giallo-verde. Un colpo chiaramente in ottica futura per la Juventus che tiene sempre il radar acceso sui talenti più interessanti.

