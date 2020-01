CALCIOMERCATO INTER VECINO / Non solo mercato in entrata per l'Inter che oltre alla cessione di Politano lavora alla partenza di Matias Vecino, protagonista di una stagione non indimenticabile ed i cui rapporti con il tecnico Conte si sarebbero incrinati. Per l'uruguaiano si sono aperte diverse piste: dalle voci su un possibile inserimento nella trattativa col Tottenham per Eriksen a quello su uno scambio col Milan per Kessie.

Ipotesi che si sono raffreddate nelle scorse ore, ma non mancano le alternative. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Secondo il 'Corriere dello Sport' infatti prendono quota le destinazioni estere con il Siviglia che si è messo sulle tracce del centrocampista ex Fiorentina e, soprattutto, l'Everton di Carlo Ancelotti. Mentre in Italia per il 'Corriere della Sera' sarebbe stato offerto anche alla Lazio. Il cartellino, in ogni caso, viene valutato circa 20 milioni di euro, cifra che permetterebbe di registrare a bilancio una plusvalenza.

