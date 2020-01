CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA MANCHESTER UNITED REAL MADRID / Archiviato il colpo Kulusevski per giugno e fatte le dovute valutazioni dopo l'infortunio di Demiral, Fabio Paratici si sta focalizzando principalmente sulla sessione estiva di calciomercato, quando sarà tempo di potenziare in modo massiccio la rosa di Sarri.

In questa ottica il grande sogno dellaresta sempre e comunque Paul, centrocampista alle battute conclusive della sua seconda avventura al Manchester United che cambierebbe il volto della mediana bianconera. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Juventus, Pogba verso l'addio: Real e bianconeri pronti al duello

In ottica giugno secondo quanto sottolineato da 'Sky Deutschland', Paul Pogba lascerà quest’estate il Manchester United scatenando poi quella che sarà una vera e propria guerra tra la Juventus, sua ex squadra, e il Real Madrid di Florentino Perez che lo ha snobbato nei giorni scorsi. Decisione ormai presa quindi dal centrocampista campione del mondo che vuole lasciare i 'Red Devils'. Il 26enne transalpino però preferirebbe unirsi alla squadra del connazionale Zinedine Zidane, che oggi sembrava vicina a van de Beek. Lo United dal canto suo vuole mantenere Pogba almeno fino alla fine della stagione a causa della mancanza di possibili sostituti. In estate sarà poi complicato strapparlo facilmente alla compagine inglese che nonostante la volontà del ragazzo di cambiare aria chiederebbe comunque cifre vicine ai 150 milioni.

