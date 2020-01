Inter, pressing su Eriksen. Il Tottenham ha il sostituto: è UFFICIALE

CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN / Dalla Spagna non sembrano arrivare buone notizie sul fronte Arturo Vidal ed anche per questo l'Inter sta cercando di stringere per Christian Eriksen: intesa di massima raggiunta col calciatore, si tratta col Tottenham che spinge per cederlo subito ed incassare una ventina di milioni di euro anziché perderlo a parametro zero a fine stagione.

L'Inter offre la metà per il momento, consapevole del fatto che gli 'Spurs' hanno ormai voltato pagina e si sono rassegnati all'addio dell'ex Ajax. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Ulteriore conferma in questo senso è arrivata in mattinata con il club londinese che attraverso i propri canali ufficiali ha annunciato l'ingaggio di Gedson Fernandes, trequartista classe '99 proveniente dal Benfica con la formula è quella del prestito di 18 mesi con diritto di riscatto. La palla adesso passa all'Inter che potrebbe effettuare anche un blitz a Londra.

