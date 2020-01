Calciomercato Inter, colpaccio Eriksen: Mourinho fa sognare i tifosi in conferenza

CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN MOURINHO TOTTENHAM /La trattativa tra l'Inter e il Tottenham per Christian Eriksen sta per entrare nel vivo. I nerazzurri avrebbero già l'accordo con il giocatore per il trasferimento a gennaio, ipotesi che da giorni sembra diventata quella più probabile.

A confermarlo è stato anche José, manager degli 'Spurs' che stasera ha schierato titolare il danese nel match di FA Cup vinto contro il. "Ha giocato molto bene nonostante i fischi, è stato molto professionale ed è quello che mi aspetto da lui - ha detto in conferenza -. Se la sua decisione è andare via, deve farlo a testa alta con il rispetto dei tifosi". Un messaggio decisamente chiaro da parte del portoghese che senza dubbio farà piacere all'e avvicina il giocatore. E intanto il Tottenham ha chiuso l'acquisto di: sarebbe lui l'erede di Eriksen.