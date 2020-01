CALCIOMERCATO ROMA INTER SCAMBIO POLITANO SPINAZZOLA / Come in un puzzle, Roma e Inter in queste ore frenetiche di calciomercato hanno trovato due tasselli da far combaciare in un'operazione che pare destinata ad accontentare tutte le parti in causa, tanto dal punto di vista tecnico quanto da quello finanziario.

Conai box ed operato nella giornata di ieri, la società giallorossa ha piazzato l'affondo su Matteolavorando ad uno scambio che prevede il passaggio in nerazzurro di Leonardo. Tutte le news di calciomercato: CLICCA QUI

Operazione ben avviata, che come raccolto da Calciomercato.it ha ottenuto il benestare degli allenatori: da un lato Conte che non considerava l'ex Sassuolo funzionale al suo 3-5-2, dall'altro Fonseca rimasto deluso anche in alcuni allenamenti da Spinazzola che non gradiva lo schieramento sulla corsia di destra. Conte lo utilizzerà invece a sinistra, dove i problemi di Asamoah e il rendimento altalenante di Biraghi hanno aperto una falla, mentre Politano è il mancino in grado di rientrare e convergere verso il centro perfetto per i giallorossi. Anche per questo all'ipotesi Milan circolata negli ultimi giorni, l'attaccante nerazzurro ha preferito di gran lunga la Roma. Valutati alla pari circa 25 milioni di euro, consentiranno alle due società di chiudere anche importanti plusvalenze completando un'operazione perfetta a livello finanziario e tattico.

