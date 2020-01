Roma, terminato l'intervento a Zaniolo: le condizioni

ROMA OPERAZIONE ZANIOLO INFORTUNIO / Ieri sera nel corso del posticipo di Serie A contro la Juventus, Nicolò Zaniolo ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale. Infortunio gravissimo che lo ha portato all'operazione immediata nel pomeriggio di oggi a Villa Stuart sotto le cure del professor Mariani intorno alle 16.30. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Roma, terminata l'operazione di Zaniolo

Da pochissimi minuti si è conclusa l'operazione chirurgica utile alla ricostruzione del legamento crociato del ginocchio destro per Nicolò Zaniolo. Intervento perfettamente riuscito per il giovanissimo classe 1999 che nel frattempo ha ricevuto diversi messaggi di sostegno da colleghi e addetti ai lavori, tra i quali spicca anche Mancini che lo attende anche in vista di Euro 2020. I tempi di recupero si preannunciano però lunghi, con almeno 5 mesi di stop. A minuti il comunicato ufficiale della Roma. Intanto la stessa madre di Zaniolo con una storia Instagram ha fatto sapere: "Intervento riuscito... Nicolò sta bene... pronto per ricominciare... grazie a tutti...".

