CALCIOMERCATO JUVENTUS ICARDI / Desiderio reale o dichiarazioni di facciata? Mentre la moglie-agente Wanda Nara ha dribblato le voci rimbalzando al marito le responsabilità sulla decisione per il suo futuro, nella notte dalla Francia sono arriva nuove dichiarazioni di Mauro Icardi che dopo lo show contro il Saint-Etienne ha spiegato che sarebbe felice di restare al Paris Saint-Germain, dove lo ricordiamo è arrivato in estate dall'Inter con la formula del prestito fino a fine stagione con diritto di riscatto in favore dei parigini. Parole che hanno fatto ben sperare i dirigenti nerazzurri, che considerano l'argentino fuori dai piani e pregustano una plusvalenza importante.

Ma sotto sotto ci potrebbe essere ben altro. Clicca qui per restare aggiornato.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, che sorpresa | Possibile affare col Milan!

Calciomercato Inter, Icardi spinge per la Juventus?

Almeno secondo quanto riferisce l'edizione odierna del quotidiano 'La Repubblica', che racconta un retroscena secondo cui Icardi vorrebbe andare alla Juventus e la moglie-agente Wanda avrebbe già iniziato prima di Natale i lavori per riportarlo in Italia la prossima estate. Accettato il fatto che non ci sarebbero chance di rientrare in nerazzurro, l'argentino vorrebbe stare più vicino alla famiglia che vive a Milano: da lì la decisione di tornare a lavorare sul file Juve, con il Ds Fabio Paratici che dopo il tentativo estivo sembra aver allentato la presa, ma rientrerebbe tutto in una tattica studiata. Perché con Ronaldo che va verso i 35 anni e Higuain per i 33, Icardi sarebbe il profilo ideale individuato dai bianconeri per ringiovanire e potenziare l'attacco. Icardi dunque, si legge sul quotidiano, sarebbe pronto ad opporsi al riscatto da parte del PSG per riattivare i contatti con la Juventus, che però dovrà necessariamente passare dall'Inter. Una trattativa sicuramente non semplice tra due società rivali che da qui a fine stagione (e anche oltre) si contenderanno il primato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, colpo Eriksen: le ultime di CM.IT