MILAN SAMPDORIA IBRAHIMOVIC PIOLI / Zlatan Ibrahimovic grande protagonista in Milan-Sampdoria: c'è attesa per rivedere l'attaccante svedese calcare l'erba di 'San Siro' a nove anni dall'ultima volta.

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i blucerchiati, il tecnico rossonero Stefanoha fatto chiarezza sulle possibilità di vederlo in campo dal primo minuto o a gara in corso: "Domani Ibra è convocato, sta bene per essere un giocatore che ha giocato l'ultima partita ufficiale più di due mesi fa. Ha fatto pochi allenamenti ma sta già migliorando. Se è convocato vuol dire che è disponibile e che c'è la possibilità che giochi".

