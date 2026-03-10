Atalanta
Parma e Bologna su Christian Comotto, Milan aperto alla cessione in prestito

Partito durante la scorsa estate destinazione La Spezia per andare a giocare con maggiore continuità, Christian Comotto è entrato nel mirino di alcune squadre di Serie A.

Il giovane centrocampista, classe 2008, viene considerato dal Milan un possibile titolare del futuro e la società non vuole sbagliare i passaggi della crescita del ragazzo.

Il Bologna è sulle tracce del giovane da tempo con Giovanni Sartori che si è recato anche nella città ligure per seguire da vicino le prestazioni del calciatore di proprietà del Milan e provare a capire se sia già pronto per la massima serie. Secondo quanto riportato da TuttoSport, ci sarebbe anche il Parma sulle tracce del centrocampista.

I ducali sarebbero pronti a prendere il giovane talento in prestito in vista della prossima stagione con il Milan che vorrebbe mantenere il controllo del cartellino. Possibile, quindi, che come accaduto con Francesco Camarda, possa essere inserito un diritto di riscatto a favore della squadra che prenderà il calciatore per la prossima stagione, lasciando un contro riscatto in favore dei rossoneri.

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

