Sogno Milinkovic-Savic per il Milan, Tare e Allegri spingono per riportarlo in Italia

Il Milan guarda già con attenzione al calciomercato della prossima stagione con alcune necessità per migliorare la rosa e alcuni sogni che farebbero molto felici i tifosi rossoneri.

Il Milan punta Milinkovic-Savic per il centrocampo

Stando a quanto affermato da TuttoSport il Milan sarebbe sulle tracce di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista ex Lazio ora in forza all’Al-Hilal. Il classe 1995 ha un contratto fino al giugno del 2028 con la squadra araba e guadagna circa 20 milioni di euro a stagione, una somma neanche lontanamente immaginabile per le casse rossonere.

Igli Tare lo ha portato in Italia ai tempi della Lazio ed è un suo vecchio pallino, mentre Massimiliano Allegri in passato provò a portarlo alla Juventus quando era l’allenatore dei bianconeri. L’arrivo del calciatore serbo sarebbe quindi un colpo ampiamente concordato tra direttore sportivo e allenatore anche se bisognerà fare i conti con i conti del club.

Molto dipenderà da quella che sarà la volontà del centrocampista che permetterebbe ai rossoneri di avere in rosa un altro calciatore di livello internazionale, in grado di coniugare sia forza fisica che qualità per andare a puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

