La rabbia degli interisti: “Contro il Milan un errore da dilettante”
Tutti o quasi contro Luis Henrique. La stragrande totalità dei tifosi dell’Inter, perlomeno di quelli che scrivono sui social, si sono e si stanno scagliando contro l’ex Marsiglia. Il brasiliano si è perso Estupinan nell’azione del gol dell’ecuadoregno che ha deciso il derby col Milan.
La brutta prestazione dell’esterno ha anche riacceso il dibattito sullo scorso mercato estivo dell’Inter, indubbiamente insufficiente. E così nel mirino è tornata pure la dirigenza, in particolare il Ds Ausilio. Ecco qualche tweet raccolto da Calciomercato.it:
Allucinante cosa sta combinando anche oggi Luis Henrique in fase difensiva, si sta completamente disinteressando dei giocatori del Milan.
— Angelo (@Ang_2699) March 8, 2026
Per i fan di Luis Henrique
Ieri Dumfries in 30 minuti ha fatto più di Luis Henrique in 5 mesi
— Chivuball (@lautariano100) March 9, 2026
Errore da dilettante di Luis Henrique. Aveva tanto vantaggio e si addormenta.
Peggio dell’errore con la Juve, visto che almeno lì aveva la scusa di Bisseck.
— Luca (@_LucaMG) March 9, 2026
Non ci prendiamo per i fondelli. Luis Henrique si è fatto “fregare” da Estupinian, in pratica ha perso
Pure la battaglia del più scarso tra i due. Da ieri Luis Henrique deve andare via dall’Inter incapace anche a seguire Estupinian
— GVitrSurgeryA (@ParodyIsParody1) March 9, 2026
Luis Henrique dopo i mostri sacri come Pereira e Dalbert, è il terzino/esterno più scarso degli ultimi 20 anni. Persino Nagatomo sembra un giocatore. #MilanInter #dioceneliberi #inter pic.twitter.com/kwd4A7V2qu
— Dario (@Da_rioh93) March 9, 2026
Non solo Zalewski, anche Buchanan era meglio di questo Luis Henrique
— Gully (@guglielmo75) March 9, 2026
Letteralmente gli avversari giocano sull’errore di Luis Henrique, ma mi dicono che dà tanto equilibrio palleggio e pulizia https://t.co/9TB3fOOXS3
— BastOnes ⬛🟦 (@fede_cec_1981) March 9, 2026
comunque a tutti quelli che difendono Luis henrique
nei big match da quando è titolare
è entrato in 3/4 gol su 6 subiti tra Juve Napoli Milan
25 MILIONI
— Alex ⸸⁶⁶⁶ (@Blvrryfaceee666) March 9, 2026
Luis Henrique non da Inter
Calciomercato.it ha rifilato 4,5 alla prestazione di Luis Henrique, un giocatore fin qui dimostratosi non da Inter, specie in rapporto al ritrovato – e questa è l’unica buona notizia per Chivu della stracittadina di ieri – Denzel Dumfries.