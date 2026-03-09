La rabbia degli interisti: “Contro il Milan un errore da dilettante”

Tutti o quasi contro Luis Henrique. La stragrande totalità dei tifosi dell’Inter, perlomeno di quelli che scrivono sui social, si sono e si stanno scagliando contro l’ex Marsiglia. Il brasiliano si è perso Estupinan nell’azione del gol dell’ecuadoregno che ha deciso il derby col Milan.

La brutta prestazione dell’esterno ha anche riacceso il dibattito sullo scorso mercato estivo dell’Inter, indubbiamente insufficiente. E così nel mirino è tornata pure la dirigenza, in particolare il Ds Ausilio. Ecco qualche tweet raccolto da Calciomercato.it:

Allucinante cosa sta combinando anche oggi Luis Henrique in fase difensiva, si sta completamente disinteressando dei giocatori del Milan. — Angelo (@Ang_2699) March 8, 2026

Per i fan di Luis Henrique

Ieri Dumfries in 30 minuti ha fatto più di Luis Henrique in 5 mesi — Chivuball (@lautariano100) March 9, 2026

Errore da dilettante di Luis Henrique. Aveva tanto vantaggio e si addormenta. Peggio dell’errore con la Juve, visto che almeno lì aveva la scusa di Bisseck. — Luca (@_LucaMG) March 9, 2026

Non ci prendiamo per i fondelli. Luis Henrique si è fatto “fregare” da Estupinian, in pratica ha perso

Pure la battaglia del più scarso tra i due. Da ieri Luis Henrique deve andare via dall’Inter incapace anche a seguire Estupinian — GVitrSurgeryA (@ParodyIsParody1) March 9, 2026

Luis Henrique dopo i mostri sacri come Pereira e Dalbert, è il terzino/esterno più scarso degli ultimi 20 anni. Persino Nagatomo sembra un giocatore. #MilanInter #dioceneliberi #inter pic.twitter.com/kwd4A7V2qu — Dario (@Da_rioh93) March 9, 2026

Non solo Zalewski, anche Buchanan era meglio di questo Luis Henrique — Gully (@guglielmo75) March 9, 2026

Letteralmente gli avversari giocano sull’errore di Luis Henrique, ma mi dicono che dà tanto equilibrio palleggio e pulizia https://t.co/9TB3fOOXS3 — BastOnes ⬛🟦 (@fede_cec_1981) March 9, 2026

comunque a tutti quelli che difendono Luis henrique nei big match da quando è titolare è entrato in 3/4 gol su 6 subiti tra Juve Napoli Milan 25 MILIONI — Alex ⸸⁶⁶⁶ (@Blvrryfaceee666) March 9, 2026

Luis Henrique non da Inter

Calciomercato.it ha rifilato 4,5 alla prestazione di Luis Henrique, un giocatore fin qui dimostratosi non da Inter, specie in rapporto al ritrovato – e questa è l’unica buona notizia per Chivu della stracittadina di ieri – Denzel Dumfries.