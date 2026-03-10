Atalanta
Santiago Gimenez torna a disposizione, possibile convocazione per la Lazio

Foto dell'autore

Arrivano ulteriori buone notizie in casa Milan dopo la vittoria del derby contro l’Inter di domenica scorsa. Santiago Gimenez è tornato ad allenarsi con il resto della squadra dopo un lungo stop che lo ha visto lontano dai campi di gioco per più di 4 mesi.

Santiago Gimenez
Milan, Gimenez torna ad allenarsi con il gruppo (Ansa Foto) – calciomercato.it

A parte Matteo Gabbia infortunato, Davide Bartesaghi in dubbio e Adrien Rabiot squalificato, Massimiliano Allegri potrà avere a disposizione la rosa al completo in vista della partita contro la Lazio di domenica prossima.

Il centravanti messicano potrà essere un’arma in più per il Milan in questo finale di stagione con il classe 2001 che vuole rimettersi nella migliore condizione anche in vista del mondiale che si disputerà la prossima estate. Il giocatore è infatti atteso dalla nazionale messicana che sarà una delle ospitanti della manifestazione e ci sono grandi aspettative sull’ex centravanti del Feyenoord.

La speranza del Milan è che la punta possa disputare un buon mondiale per mettersi in mostra e attirare l’attenzione di alcuni club in vista di una cessione che permetterebbe ai rossoneri di sistemare la propria rosa e andare a chiudere un colpo nel reparto offensivo.

