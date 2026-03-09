Atalanta
Non c’è tempo per festeggiare in casa Milan, subito una tegola per Allegri

La vittoria nel derby ha dato grande fiducia in casa Milan con i rossoneri che hanno fatto un altro netto passo in avanti verso la qualificazione alla prossima Champions League, tornando a sette punti dall’Inter capolista.

Massimiliano Allegri
Milan, problema di formazione per Allegri in vista della Lazio (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il successo ha regalato il secondo derby stagionale al Milan che ora è già proiettato mentalmente alla partita contro la Lazio di domenica prossima che potrebbe costituire un altro passo fondamentale in questo campionato per i rossoneri.

Se da una parte c’è ancora la festa per la vittoria della stracittadina, dall’altra Allegri deve fare i conti con un problema di formazione in vista della partita dell’Olimpico. A Roma, contro la Lazio, mancherà Adrien Rabiot per squalifica. Il calciatore francese, dopo aver saltato la sfida contro il Como in seguito all’espulsione di Pisa, sarà costretto a non andare all’Olimpico dopo il giallo ricevuto nel derby.

Per Allegri ci sarà quindi da pensare su come sostituire il classe 1995 in mezzo al campo. Al momento appare in vantaggio Samuele Ricci, subentrato anche nella stracittadina, ma non è da escludere l’inserimento nella formazione di Ardon Jashari che, quando è stato chiamato in causa ultimamente ha sempre fatto bene.

