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Pagelle Sassuolo-Bologna 0-1, i voti della partita: la decide Dallinga

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Il Bologna riscatta la sconfitta casalinga contro il Verona e batte il Sassuolo in trasferta grazie al gol di Dallinga, arrivato dopo pochi minuti di gioco.

Thijs Dallinga
I voti di Sassuolo-Bologna di Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

Nella sfida che di fatto valeva l’ottavo posto in classifica, il Bologna allunga sul Sassuolo grazie al successo al Mapei Stadium che permette alla formazione rossoblu di arrivare al meglio alla sfida di Europa League contro la Roma, valido per il ritorno degli ottavi di finale.

La squadra di Vincenzo Italiano parte subito al meglio riuscendo a sbloccare il risultato dopo pochi minuti grazie ad un grande gol di Dallinga che si gira in un fazzoletto di campo trovando l’angolo che batte Muric. La reazione del Sassuolo è sterile e la squadra casalinga non riesce a trovare la via del gol del pareggio, vedendo il Bologna arrivare a 4 punti di vantaggio. Andiamo a vedere i voti della sfida.

Voti Sassuolo-Bologna 0-1, Dallinga decisivo

SASSUOLO (4-3-3): Muric 6; Walukiewicz 6, Muharemovic 5,5, Izdes 6, Garcia 5,5 (75′ Doig 6); Thorstvedt 5,5, Matic 6 (59′ Volpato 6), Konè 6 (75′ Vranckx 6); Berardi 5,5 (86′ Bakola sv), Pinamonti 5,5 (59′ Nzola 5,5), Laurientè 5,5. Allenatore: Grosso
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski 6; De Silvestri 6 (29′ Zortea 6), Vitik 6, Lucumì 6,5, Miranda 6; Odgaard 6,5 (82′ Bernardeschi 6), Moro 6 (64′ Freuler 6), Sohm 5,5 (82′ Pobega 6); Orsolini 5,5, Dallinga 7 (64′ Castro 6), Cambiaghi. Allenatore: Italiano
ARBITRO: Bonacina
AMMONITI: Dallinga, Nzola
MARCATORI: Dallinga

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