Fa discutere e non poco, anche gli addetti ai lavori, l’episodio che vede protagonista Ricci allo scadere del recupero del derby tra Milan e Inter. Il centrocampista rossonero tocca il pallone col braccio destro dopo il colpo di petto ravvicinato di Dumfries.

Gli addetti ai lavori si dividono. Tra i tweet più rilevanti c’è sicuramente quello del nostro Maurizio Russo, esperto arbitrale e moviolista per il canale Youtube di Calciomercato.it.

Per Russo, il penalty poteva starci: “Rischia tanto Ricci – ha scritto su X – Il braccio inizialmente stretto, quando Dumfries colpisce di petto, va verso il pallone e quindi può essere considerato punibile“.

Dire che il movimento del braccio di Ricci è a chiudere è una sonora stupidaggine smentita dalle immagini: il braccio era aderente e poi si allarga. Detto ciò ribadisco che è al limite e si può dare o meno. Ma a chiudere non è#MilanInter pic.twitter.com/fUFX0upojS — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 8, 2026

#MilanInter – Rischia tanto #Ricci: il braccio inizialmente stretto, quando #Dumfries colpisce di petto, va verso il pallone e quindi può essere considerato punibile @calciomercatoit pic.twitter.com/t0C6CcbWqS — Maurizio Russo (@maugirzio_russo) March 8, 2026

Il braccio di #Ricci è perfetto per aprire una settimana di polemiche. My opinion: è nella figura e il giocatore del Milan, che si prende un rischio evidente, sembra più ritrarlo che portarlo verso il pallone. Come dinamica complessiva mi ricorda il tocco di braccio di Dumfries… pic.twitter.com/9UMdZDeLiR — Giovanni Capuano (@capuanogio) March 8, 2026

Domanda da un milione di euro. Rocchi farà sentire l’audio sulla decisione del fallo di mano di Ricci oppure come l’anno scorso, con la trattenuta di Ndicka su Bisseck, starà in silenzio e ammetterà l’errore a campionato concluso? — Detective nerazzurro (@KMassy04) March 9, 2026

#MilanInter e mani di #Ricci. Dumfries la prende a 1 metro da lui, ha il braccio che non aumenta la figura del corpo: avesse avuto il braccio disteso verso il cielo, l’avrebbe presa sul corpo. Sono quei rigori che NON dovrebbero essere mai dati, per il bene di uno sport rovinato — Fabio Franchini (@ffranchini91) March 9, 2026

Per l’AIA non è rigore

Per l’AIA, invece, è stato giusto non assegnare il rigore. A ‘Open Var’ i vertici arbitrali, magari Rocchi in prima persona, sosterrà la decisione di Doveri (che sull’azione aveva la visuale coperta) e quella del varista poiché, a loro avviso, non c’è stato un aumento significativo del volume, come alcun movimento verso il pallone e una postura incongrua da parte di Ricci dopo la sponda di Dumfries.