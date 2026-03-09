Atalanta
Bufera Milan-Inter: “Braccio Ricci punibile”. Ecco cosa pensa l’AIA



Discussione aperta sull’episodio che ha contraddistinto la stracittadina di ieri sera, vinta dai rossoneri per 1-0 grazie alla rete di Estupinan

Fa discutere e non poco, anche gli addetti ai lavori, l’episodio che vede protagonista Ricci allo scadere del recupero del derby tra Milan e Inter. Il centrocampista rossonero tocca il pallone col braccio destro dopo il colpo di petto ravvicinato di Dumfries.

Doveri accerchiato dopo il derby Milan-Inter
Bufera Milan-Inter: "Braccio Ricci punibile". Ecco cosa pensa l'AIA

Gli addetti ai lavori si dividono. Tra i tweet più rilevanti c’è sicuramente quello del nostro Maurizio Russo, esperto arbitrale e moviolista per il canale Youtube di Calciomercato.it.

Per Russo, il penalty poteva starci: “Rischia tanto Ricci – ha scritto su X – Il braccio inizialmente stretto, quando Dumfries colpisce di petto, va verso il pallone e quindi può essere considerato punibile“.

Per l’AIA non è rigore

Per l’AIA, invece, è stato giusto non assegnare il rigore. A ‘Open Var’ i vertici arbitrali, magari Rocchi in prima persona, sosterrà la decisione di Doveri (che sull’azione aveva la visuale coperta) e quella del varista poiché, a loro avviso, non c’è stato un aumento significativo del volume, come alcun movimento verso il pallone e una postura incongrua da parte di Ricci dopo la sponda di Dumfries.

