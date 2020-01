CALCIOMERCATO MILAN TODIBO BARCELLONA - Jean-Clair Todibo continua ad essere fortemente nei radar del Milan. Dopo la missione lampo del direttore sportivo Frederic Massara, che ha incontrato il calciatore e il suo entourage, adesso c'è da trovare la quadratura del cerchio col Barcellona. I catalani hanno acquistato il 20enne difensore un anno fa da Tolosa per 1 milione di euro, contratto fino al 30 giugno 2023, e puntano su di lui per il futuro. Ma lo spazio concessogli dall'allenatore Ernesto Valverde in questa stagione è stato davvero poco, fino a questo momento: tre presenze tra Liga e Champions League per un totale di soli 167 minuti.

Il giovane centrale ha bisogno di trovare spazio e continuità, in Catalogna o altrove: QUI tutti gli ultimi aggiornamenti.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, la chiave per Todibo: i dettagli

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, colpo Todibo: arriva l'ok al trasferimento!

Calciomercato Milan, i dettagli dell'affare Todibo

Il Barcellona, in caso di cessione, vorrebbe monetizzare e, nello stesso tempo, mantenere una sorta di controllo sul suo cartellino. Di contro, il Milan non appare intenzionato ad acquistare Todibo a titolo definitivo, viste le importanti cifre da investire per l'operazione. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, è, infatti, da escludere la possibilità di un approdo del calciatore in rossonero con questa formula. La società del gruppo Elliott è disposta a concludere la trattativa sulla base di un prestito oneroso (5/6 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato intorno ai 15/16 milioni di euro, che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Un affare da 20 milioni di euro. Si ragiona sulla possibilità di inserire un eventuale diritto di recompra a favore del Barcellona, vicino ai 30 milioni. Le parti sono al lavoro, ma predicano calma: la trattativa è ancora in divenire, ci vorrà tempo per arrivare alla defiintiva fumata bianca, o meno.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, colpo Todibo: intreccio in difesa con l'Atalanta

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, colpo Todibo: svolta in arrivo