Napoli, affare Lobotka: confermata anticipazione di CM.IT

CALCIOMERCATO NAPOLI LOBOTKA CELTA VIGO / Giorni di mercato importanti per numerose squadre, tra cui il Napoli, che continua nel forcing per regalare a Gattuso un centrocampista, innesto fondamentale per il ritorno in pianta stabile al 4-3-3.

L'obiettivo è stato chiaramente identificato in Stanislav, per il quale gli azzurri spingono con decisione con il

Calciomercato Napoli, contatti per Lobotka in corso

Dopo i contatti dei giorni scorsi, ieri, come raccolto da Calciomercato.it, il ds del Napoli Giuntoli ha incontrato gli agenti del calciatore. L'intesa con Lobotka c'è da tempo, come spiegato dalla nostra redazione, su un contratto da 2 milioni di euro a stagione. Ancora distanza tra l'offerta del Napoli (17-18 milioni) e la richiesta del Celta Vigo, di poco superiore (20 milioni circa). 'Gazzetta' e 'Corriere dello Sport' oggi in edicola confermano i contatti costanti tra le parti e che per ora gli spagnoli non cedono, ma nei prossimi giorni, probabilmente la prossima settimana, potrebbe arrivare la fumata bianca.

