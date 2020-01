CALCIOMERCATO INTER REINIER JUVENTUS REAL MADRID / Il nuovo gioiellino del calcio mondiale si chiama Reinier. Il brasiliano del Flamengo, ad appena 17 anni, ha già scatenato l'interesse dei top club europei. Tra queste anche alcune italiane come Milan, Roma, Juventus e anche Inter, ma non solo. Anche in Spagna hanno messo gli occhi su di lui, in particolare il Real Madrid.

Reinier è destinato sicuramente a sbarcare nel Vecchio Continente, già da subito.

A confermarlo è il suo allenatore: "Sta per essere ceduto a una delle big europee per tantissimi milioni di euro”, ha detto a 'Record'. La società in questione che è riuscita a spuntarla sulle concorrenti dovrebbe essere ile la clausola sarebbe stata abbassata a 35 milioni di euro. Il presidente del Flamengo ha definito Reinier "il nuovo Vinicius" e presto potrebbe raggiungerlo proprio al 'Bernabeu'. Intanto lo stesso giovane calciatore ha lasciato indizi sui social, cominciando a 'seguire' i vari Asensio, Jovic, Militao, Hazard, Ramos, Kroos, Vinicius, Carvajal, Rodrygo e Marcelo. Come riporta 'AS', perl, il Real Madrid avrebbe intenzione di prenderlo per farlo giocare il resto della stagione al Castille, la squadra B. Intanto l'continua a sperare.