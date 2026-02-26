Atalanta
Batosta Thuram dopo Inter-Bodo Glimt: “Un mese fuori”

Foto dell'autore

Il francese continua a deludere: ieri sera in Champions è stato di nuovo uno dei peggiori

Nel match di ritorno col Bodo Glimt, Chivu è stato ‘tradito’ dai suoi uomini migliori. Perlomeno sulla carta. Parliamo di Barella e soprattutto di Marcus Thuram, quest’ultimo ormai da troppo tempo un parente lontano di quello che nel 2024 trascinò l’Inter allo Scudetto della seconda stella.

Thuram a terra durante una partita dell'Inter
Batosta Thuram dopo Inter-Bodo Glimt: "Un mese fuori" (AnsaFoto)

Il francese ha smarrito brillantezza fisica a causa di molteplici guai fisici, ma anche quella fame e voglia di affermarsi che avevano contraddistinto il suo primo anno e mezzo in nerazzurro.

Peggio ancora, ha perso la fiducia della gran parte dei tifosi interisti, che sui social lo stanno letteralmente massacrando. C’è chi vuole vederlo in panchina per un mesetto, come riserva anche di Bonny, chi spera nella sua cessione in estate. Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

Thuram fuori proprio adesso che manca Lautaro? Impossibile, anche se sabato col Genoa potrebbe avere una chance dall’inizio Bonny. Non sarebbe sorprendente se Chivu schierasse l’ex Parma in coppia con Pio Esposito, ora più che mai un titolarissimo di questa Inter.

