Il francese continua a deludere: ieri sera in Champions è stato di nuovo uno dei peggiori
Nel match di ritorno col Bodo Glimt, Chivu è stato ‘tradito’ dai suoi uomini migliori. Perlomeno sulla carta. Parliamo di Barella e soprattutto di Marcus Thuram, quest’ultimo ormai da troppo tempo un parente lontano di quello che nel 2024 trascinò l’Inter allo Scudetto della seconda stella.
Il francese ha smarrito brillantezza fisica a causa di molteplici guai fisici, ma anche quella fame e voglia di affermarsi che avevano contraddistinto il suo primo anno e mezzo in nerazzurro.
Peggio ancora, ha perso la fiducia della gran parte dei tifosi interisti, che sui social lo stanno letteralmente massacrando. C’è chi vuole vederlo in panchina per un mesetto, come riserva anche di Bonny, chi spera nella sua cessione in estate. Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:
Adesso possiamo far accomodare thuram in panchina per un mesetto, facendolo entrare solo per far rifiatare pio e bonny, e barella per 2 settimane
— Selfie Della Gleba ⭐️⭐️ (@selfie_gleba) February 25, 2026
— 🐎 Rosario Arena 🐎 (@ArenaRosario) February 25, 2026
Io spero che vendano barella Thuram e Frattesi solo per cominciare
Serve gente fresca e con motivazioni e voglia di vincere
Il ciclo di questi 3 come quello dei prossimi parametri 0 è finito
Stop
Pazienza 0
Lautaro ha 1 mese di stop ma, come dice Marotta e come penso io, rientrerà prima perché lui è così.
Ma ecco, se dovessimo essere in mano a Thuram che, in teoria, è l’esperto e titolare, tanti saluti.
Dobbiamo sperare in un povero cristo di 20 anni e Bonny.
Però si critica Lautaro
— Giulia🌻 (@giuliamngn) February 24, 2026
Barella sbaglia tanto ma corre
Thuram è proprio impresentabile
Per me molto peggio lui
— Francesco (@fralinter) February 25, 2026
Thuram è da mesi che. È svogliato se non vuole più stare lo si accompagna alla porta e ciao…#inter
— Teresa 🧸🧸🦋🦋 (@Teresa75641417) February 25, 2026
Thuram ormai sembra a fine corsa, a giugno bisognerà provare a strappare il massimo. Esposito è pronto per fare il titolare, ma serve un Lookman al posto di Thuram e non sarà semplice trovarlo.
— Angelo (@Ang_2699) February 25, 2026
Thuram fuori proprio adesso che manca Lautaro? Impossibile, anche se sabato col Genoa potrebbe avere una chance dall’inizio Bonny. Non sarebbe sorprendente se Chivu schierasse l’ex Parma in coppia con Pio Esposito, ora più che mai un titolarissimo di questa Inter.