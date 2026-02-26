Il francese continua a deludere: ieri sera in Champions è stato di nuovo uno dei peggiori

Nel match di ritorno col Bodo Glimt, Chivu è stato ‘tradito’ dai suoi uomini migliori. Perlomeno sulla carta. Parliamo di Barella e soprattutto di Marcus Thuram, quest’ultimo ormai da troppo tempo un parente lontano di quello che nel 2024 trascinò l’Inter allo Scudetto della seconda stella.

Il francese ha smarrito brillantezza fisica a causa di molteplici guai fisici, ma anche quella fame e voglia di affermarsi che avevano contraddistinto il suo primo anno e mezzo in nerazzurro.

Peggio ancora, ha perso la fiducia della gran parte dei tifosi interisti, che sui social lo stanno letteralmente massacrando. C’è chi vuole vederlo in panchina per un mesetto, come riserva anche di Bonny, chi spera nella sua cessione in estate. Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

Adesso possiamo far accomodare thuram in panchina per un mesetto, facendolo entrare solo per far rifiatare pio e bonny, e barella per 2 settimane

Io spero che vendano barella Thuram e Frattesi solo per cominciare

Serve gente fresca e con motivazioni e voglia di vincere

Il ciclo di questi 3 come quello dei prossimi parametri 0 è finito

Stop

Pazienza 0

Lautaro ha 1 mese di stop ma, come dice Marotta e come penso io, rientrerà prima perché lui è così.

Ma ecco, se dovessimo essere in mano a Thuram che, in teoria, è l’esperto e titolare, tanti saluti.

Dobbiamo sperare in un povero cristo di 20 anni e Bonny.

Barella sbaglia tanto ma corre

Thuram è proprio impresentabile

