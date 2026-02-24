Atalanta
PAGELLE e TABELLINO Inter-Bodo Glimt 1-2: Thuram allarmante, Luis Henrique ha una marcia in più. Hauge da Milan

Voti, top e flop della sfida valevole per il ritorno del playoff Champions

All’Inter serviva una partita straordinaria, invece stasera non c’è stata nemmeno la miglior versione del campionato che sta dominando. Vince e passa un Bodo Glimt organizzato e in splendida forma, nel complesso superiore alla squadra di Chivu. L’eliminazione dalla Champions, già al playoff, è strameritata oltre che pesante per quello che si è visto in centottanta minuti.

PAGELLE e TABELLINO Inter-Bodo Glimt 1-2: Thuram allarmante, Luis Henrique ha una marcia in più. Hauge da Milan (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Le Pagelle di Inter-Bodo Glimt

INTER

TOP: Luis Henrique 7 – Con Pio Esposito (e Bonny quando è entrato) è quello dell’Inter che stasera aveva una marcia in più. Purtroppo la sua miglior partita in nerazzurro è coincisa con una delle peggiori in assoluto della squadra di Chivu.

FLOP: Thuram 5 – Sembra avere due marce sole. Se continua ad essere questo, in estate l’Inter dovrà prendere un altro grande attaccante.

  • Sommer 6
  • Bisseck 6 / Dall’81’ Dumfries s.v.
  • Akanji 5
  • Bastoni 6
  • Luis Henrique 7 / Dal 62′ Diouf 6
  • Frattesi 5,5 / Dal 62′ Bonny 7
  • Zielinski 6 / Dal 62′ Sucic 5,5
  • Barella 5
  • Dimarco 5,5 / Dall’81’ Carlos Augusto s.v.
  • Thuram 5
  • Pio Esposito 6,5
  • All.Chivu 5

BODO GLIMT

TOP: Hauge 8 – Tecnica, rapidità, intelligenza. È sempre al posto giusto nel momento giusto. Al Milan attuale avrebbe fatto molto comodo…

FLOP: nessuno

  • Haikin 7
  • Sjovold 7
  • Bjortuft 7
  • Gundersen 7
  • Bjorkan 7,5 / Dall’85’ Aleesami s.v.
  • Evjen 7 / Dall’82’ Saltnes s.v.
  • Berg 7
  • Brunstad Fet 6,5
  • Blomberg 7 / Dal 78′ Maatta s.v.
  • Hogh 7 / Dal 78′ Helmersen s.v.
  • Hauge 8
  • All.Knutsen 7

ARBITRO: Hernandez 6,5

Champions League, il tabellino di Inter-Bodo Glimt

L’Inter parte forte ma non sfonda mai, rendendosi pericolosa solo con un paio di colpi di testa tra Pio Esposito e Frattesi. A inizio ripresa un Akanji fresco di botta sulla fronte regala la palla dello 0-1 ai norvegesi: segna ancora lui, l’ex Milan Hauge.

San Siro è gelato, l’Inter sbanda e a un quarto d’ora dal termine Evjen raddoppia blindando il discorso qualificazione. Tardivo, inutile l’1-2 firmato Bastoni.

INTER-BODO GLIMT 1-2
Marcatori: 57′ Hauge, 72′ Evjen, 76′ Bastoni

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck (81′ Dumfries), Akanji, Bastoni; Luis Henrique (62′ Diouf), Frattesi (62′ Bonny), Zielinski (62′ Sucic), Barella, Dimarco (81′ Carlos Augusto); Thuram, Pio Esposito. All.: Chivu

BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan (85′ Aleesami); Evjen (82′ Saltnes), Berg, Brunstad Fet;  Blomberg (78′ Maatta), Hogh (78′ Helmersen), Hauge. All.: Knutsen

ARBITRO: Hernandez (ESP)
AMMONITI: Gundersen
NOTE: 1′ di recupero nel primo tempo, 3′ nel secondo. 80.018 gli spettatori presenti a San Siro

