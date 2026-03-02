Il Milan arriverà al derby contro l’Inter con 10 punti di distacco dai nerazzurri. Una distanza che di fatto sembra chiudere ogni tipo di discorso relativo allo scudetto a undici partite dal termine, ma i rossoneri vogliono fare punti per avvicinarsi all’obiettivo della conquista di un posto in Champions League.

La sfida contro la Cremonese ha messo in mostra un Milan che sta vivendo un momento di appannamento dal punto di vista offensivo con Leao e Pulisic che non hanno realizzato diverse occasioni capitate durante la sfida. Solo nel finale la formazione di Allegri ha avuto ragione della squadra di Nicola riuscendo ad ottenere tre punti importanti.

La vittoria è giunta una volta che il Milan ha cambiato modulo, passando a un 4-3-3 che si era visto pochissimo in casa rossonera durante la stagione in corso. Una volta cambiato schema, però, il Milan è stato immediatamente più pericoloso, riuscendo ad innescare il miglior Leao dopo una prima parte di partita difficile.

Non è da escludere che Allegri possa scegliere di provare a sorprendere Chivu scendendo in campo con una difesa a quattro, considerata anche la non miglior condizione di Matteo Gabbia dal punto di vista fisico. Potrebbe essere schierato Tomori largo a destra con Bartesaghi o Estupinan sulla sinistra. Al centro De Winter e Pavlovic, mentre in mezzo al campo spazio a Rabiot, Modric e Fofana. Davanti Leao potrebbe essere affiancato da Fullkrug e uno tra Pulisic, Nkunku e Saelemaekers.