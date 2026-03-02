Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Allegri studia già la mossa per il derby, ribaltone Milan

Foto dell'autore

Il Milan arriverà al derby contro l’Inter con 10 punti di distacco dai nerazzurri. Una distanza che di fatto sembra chiudere ogni tipo di discorso relativo allo scudetto a undici partite dal termine, ma i rossoneri vogliono fare punti per avvicinarsi all’obiettivo della conquista di un posto in Champions League.

Massimiliano Allegri
Il Milan pensa a un cambio di modulo in vista del derby (Ansa Foto) – calciomercato.it

La sfida contro la Cremonese ha messo in mostra un Milan che sta vivendo un momento di appannamento dal punto di vista offensivo con Leao e Pulisic che non hanno realizzato diverse occasioni capitate durante la sfida. Solo nel finale la formazione di Allegri ha avuto ragione della squadra di Nicola riuscendo ad ottenere tre punti importanti.

La vittoria è giunta una volta che il Milan ha cambiato modulo, passando a un 4-3-3 che si era visto pochissimo in casa rossonera durante la stagione in corso. Una volta cambiato schema, però, il Milan è stato immediatamente più pericoloso, riuscendo ad innescare il miglior Leao dopo una prima parte di partita difficile.

Non è da escludere che Allegri possa scegliere di provare a sorprendere Chivu scendendo in campo con una difesa a quattro, considerata anche la non miglior condizione di Matteo Gabbia dal punto di vista fisico. Potrebbe essere schierato Tomori largo a destra con Bartesaghi o Estupinan sulla sinistra. Al centro De Winter e Pavlovic, mentre in mezzo al campo spazio a Rabiot, Modric e Fofana. Davanti Leao potrebbe essere affiancato da Fullkrug e uno tra Pulisic, Nkunku e Saelemaekers.

/7
1513

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

2 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

3 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

4 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

5 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

6 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

7 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie