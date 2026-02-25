Affare tra Inter e Borussia Dortmund: cambia maglia per 20 milioni

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

Rigore in movimento! Non è questa la squadra record...

Perfetto! I bianconeri ne hanno una valigia piena.

La Juventus è la squadra italiana con più Supercoppe Italiane vinte: 9 titoli (ultima nel 2020), davanti a Milan e Inter (entrambi 7) e Lazio (3).