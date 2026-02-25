Affare tra Inter e Borussia Dortmund: cambia maglia per 20 milioni

Novità importantissime in casa Inter dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo Glimt: le ultime.
Dopo la cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo Glimt, l’Inter si rituffa in campionato dove punta a consolidare il primato in classifica con 10 lunghezze di vantaggio sul Milan. I nerazzurri, però, tengono d’occhio anche il calciomercato sia per quanto riguarda i movimenti in entrata sia per quel che concerne le operazioni in uscita.
Tra i calciatori da tenere d’occhio c’è soprattutto Benjamin Pavard che diversi mesi fa si è trasferito dall’Inter all’Olympique Marsiglia con la formula del prestito. Il club di Ligue 1 non sembra intenzionato a esercitare il diritto di riscatto e, dunque, il 29enne originario di Maubeuge si appresta a fare ritorno in nerazzurro.
Ma per pochissimo tempo visto che il suo futuro potrebbe essere targato Bundesliga: lo riferisce proprio in queste ore ‘SportBild’, secondo cui il Borussia Dormund avrebbe deciso di farsi ufficialmente avanti per portare Pavard in Germania l’anno prossimo. L’Inter lo valuta circa 20 milioni di euro e, col passare del tempo, crescono le possibilità di vederlo in maglia giallonera al termine della stagione in corso.