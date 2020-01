CALCIOMERCATO MILAN MEITE / Matic sembra allontanarsi col passare dei giorni, sul serbo ora ci sarebbe addirittura la Juventus, e così il Milan è costretto a guardare altrove per la mediana. Se l'asse con Mino Raiola potrebbe 'portare' a Pablo Rosario del Psv Eindhoven, i buoni rapporti col Torino a uno dei pezzi pregiati della formazione allenata da Mazzarri.

Calciomercato Milan, idea Meite: le 'carte' per convincere il Torino

Parliamo del franco-ivoriano Soualiho Meite, sul quale ha già puntato gli occhi la Fiorentina. In scadenza nel giugno 2023, nella stagione in corso il 25enne parigini ha disputato 20 partite realizzando 3 assist. E' un giocatore di sostanza ma anche di qualità, sicuramente ben congeniale alla mediana e al gioco di Stefano Pioli. Il suo cartellino potrebbe costare intorno ai 20 milioni di euro, cifra che Boban e Maldini potrebbero ridurre attraverso l'inserimento di un paio di contropartite (Borini, per esempio, che piace molto a Mazzarri) oppure 'scontando' il prezzo per il riscatto di Laxalt - ceduto ai granata l'estate scorsa in prestito con opzione di acquisto - fissato a 11,5 milioni di euro.

