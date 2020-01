CALCIOMERCATO INTER NANDEZ / Non ci sono solo Arturo Vidal e Christian Erisken sul taccuino degli osservatori nerazzurri nella lista dei possibili rinforzi per il centrocampo. L'Inter è infatti anche sulle tracce di Nahitan Nandez, tuttofare del Cagliari di Rolando Maran. Marotta e Ausilio apprezzano le qualità dell'uruguaiano ex Boca Juniors e potrebbero fare leva sugli ottimi rapporti con la società rossoblu per cercare di portarlo a Milano, sfruttando anche la disputa legale in corso tra le due parti.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Inter, il retroscena: blitz di Ausilio per Eriksen

Calciomercato Inter, super scambio in vista con il Cagliari

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', l'Inter è pronta a giocarsi la carta Radja Nainggolan per assicurarsi Nandez. La dirigenza nerazzurra potrebbe proporre uno scambio secco tra i due giocatori, con il club sardo che potrebbe assorbire il costo del 'Ninja' solo grazie ad una super-valutazione dell’uruguaiano, quindi oltre i 40 milioni. Al momento questo scenario resta un'idea ma nelle prossime settimane potrebbe esserci un'accelerata, soprattuto dopo la prima udienza del Tribunale di Cagliari per il contenzioso sui diritti d’immagine sollevato dai rappresentanti di Nandez nei confronti del club, attesa per il 14 gennaio.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Vidal complicato: ecco le alternative

Calciomercato Inter, problemi per il vice Lukaku: le ultime