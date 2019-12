CALCIOMERCATO MILAN RODRIGUEZ SUSO / La disponibilità a cederli c'è, così come l'interesse concreto per acquistarli: per Ricardo Rodriguez e Suso però c'è lo scoglio della formula ad ostacolare la chiusura dell'operazione.

Dopo l'arrivo die in attesa che ci siano novità sul fronte difensore, connome sempre caldo, ilpensa anche alle cessioni e i nomi che paiono più vicini all'addio sono quelli del terzino svizzero e dell'attaccante spagnolo: per il primo, oltre all'interesse del Napoli, c'è quello delche sarebbe pronto a chiudere l'operazione in breve tempo con la formula del prestito.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Milan e Roma: nome nuovo per la difesa, le ultime di CM.IT

Calciomercato Milan, Siviglia-Suso: i rossoneri fissano le condizioni

La stessa formula con la quale il Siviglia vorrebbe riportare in Spagna Suso: il problema però è rappresentato dalla volontà del club lombardo di fare cassa. Così per il Milan la strada giusta per privarsi dei due calciatori è quella della cessione a titolo definitivo: per lo svizzero si parla di una cifra intorno ai dieci milioni di euro, per l'ex Liverpool invece c'è la clausola da poco meno di 40 milioni a fissare la valutazione. Quindi, al momento entrambi gli affari restano lontani dalla chiusura, in attesa che le parti facciano un passo indietro per far avanzare la trattativa.

POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Calciomercato Milan, Piatek dipende da Ibra: le ultime

Calciomercato Milan, idea Matic: spunta la verità