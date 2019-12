CALCIOMERCATO MILAN PREMIER LEAGUE KESSIE/ Franck Kessie, centrocampista del Milan arrivato nell'estate di calciomercato del 2017 dall'Atalanta, potrebbe lasciare Milano in questa finestra invernale. Dopo un paio di stagioni su buoni livelli, in quest'annata l'ex giocatore del Cesena non sta mettendo in mostra prestazioni di livello e, dalla Premier League, continuano ad arrivare richieste.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il West Ham United avrebbe compiuto dei nuovi sondaggi per Kessie, per il quale il Milan ha stabilito il prezzo sui 20 milioni di euro. La società rossonera infatti, non considera più il giocatore come incedibile e, alla giusta offerta, potrebbe salutare l'ex Atalanta e reinvestire la cifra ottenuta sul mercato.