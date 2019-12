CALCIOMERCATO MILAN TODIBO OFFERTA BARCELLONA / Il Milan si sta muovendo sul calciomercato. La notizia del giorno riguarda l'accordo con Zlatan Ibrahimovic, che sembra ormai orientato ad accettare la proposta rossonera. Maldini e Boban, però, non si fermeranno allo svedese, ma puntano anche un rinforzo in difesa.

Il nome scelto è quello di Jean-Clairedel, per il quale la dirigenza ha già contattato i blaugrana.

Come riporta 'Sky Sport', la formula giusta potrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto. Resta da stabilire la valutazione del calciatore: il Milan ha stabilito in 15 milioni di euro la cifra da stanziare per il giovane difensore, ma il club catalano ne chiede addirittura 25. Non solo, perché il Barcellona vorrebbe inserire anche una clausola per la recompra del giocatore. Maldini e Boban dovranno battere una concorrenza davvero folta.