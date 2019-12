PAGELLE E TABELLINO DI LECCE-BOLOGNA: Orsolini top player, disastro Lucioni

PAGELLE E TABELLINO LECCE BOLOGNA / Tutta del Bologna, o quasi, la partita del Via del Mare. 80' in cui la squadra di Mihajlovic tiene in scacco quella di Liverani, incapace di reagire ma anche di produrre gioco e occasioni. Orsolini è il mattatore indiscusso con una doppietta decisiva ed una prestazione super in cui sciorina velocità, tecnica e forza fisica. Fondamentali per la fluidità del bel gioco espresso dai felsinei anche Soriano, autore del secondo gol, ma soprattuto Palacio che vive una seconda giovinezza in questa stagione. Lecce che trova il risveglio troppo tardi con il gol di Babacar e il successivo raddoppio del subentrato Farias. Liverani dovrà lavorare molto per pretendere dai suoi calciatori la massima efficienza sin dal 1'.

LECCE

Gabriel 6,5 - Se lapartita non finisce con un passivo peggiore il merito è solo suo. Almeno due parate decisive, ma sui gol non può proprio arrivarci.

Rispoli 5,5 - Comincia bene e con coraggio nel portare palla. Poi però indietreggia, schiacciato dall'intraprendenza di Sansone. E non si vede più in avanti.

Lucioni 5 - Giornata nera per lui. Palacio e Orsolini non gli fanno vedere mai il pallone. Va in difficoltà subito.

Rossettini 5,5 - Non può che tamponare dove può. Ma finisce col naufragareanche lui col prosieguo del match e delle sortite offensive degli ospiti.

Calderoni 5 - Una partita da incubo la sua. Orsolini lo fa ammattire e finire spesso a terra nei tentativi in scivolata di strappargli il pallone. I due gol del talento bolognese arrivano proprio dopo un dribbling ai suoi danni. Alla fine riesce però a fornire a Babacar l'assist per il gol della bandiera.

Tabanelli 5,5 - Non riesce coi movimenti senza palla a dare supporto alla fase offensiva. Soffre anche nel recupero palla. Dal 60' Farias 6,5 - Entra a gara comunque compromessa. Prova a sprintare sulla trequarti ma i compagni non sempre riescono a dargli man forte. In pieno recupero sigla il secondo gol con un bel tiro dalla distanza infiammando il match.

Tachtsidis 5 - Dura un solo tempo la sua partita, peraltro negativa. Sbaglia molti palloni in appoggio, facendo anche ripartire pericolosamente il Bologna. Ammonito in seguito di un battibecco acceso con Medel. Liverani preferisce sostituirlo. Dal 46' Shakhov 5,5 - Inizio incoraggiante il suo, ma si perde troppo presto nella costruzione del gioco. Che torna subito prevedibile e macchinosa.

Petriccione 5,5 - Non riesce a dare man forte ad un Tachtsidis in evidente difficoltà

Mancosu 5 - Poco reattivo e poco potente quando arriva sulla trequarti. Non molla fino alla fine, ma non basta.

Babacar 6 - Gli viene annullato un gol per fuorigioco, se ne mangia un altro nella ripresa ma fa in tempo a bucare la porta di Skorupski su assist di Calderoni.

Falco 5,5 - Non brilla nonostante provi qualche spunto interessante. Mai pericoloso sotto porta. Dall'81' La Mantia s.v.

All. Liverani 5 - La sua squadra non può permettersi il lusso di concedere 80 minuti all'avversario, in casa, per poi svegliarsi soltanto ad una manciata di minuti dal recupero. Questa volta la rimonta non riesce, troppo superiore la squadra di Mihajlovic al di là della reazione finale. Sono solo rimorsi al triplice fischio.

BOLOGNA

Skorupski 5,5 - Tutto molto tranquillo per lui sino al gol di Babacar su cui non può nulla.

Sul raddoppio di Farias invece avrebbe potuto fare di più.

Mbaye 6 - Buona gara la sua in fase difensiva, dove soffre il giusto soltanto nel finale.

Tomiyasu 6,5 - Molto bene sia in anticipo che nell'uno contro uno. Partita sicura la sua e ordinata.

Bani 6 - Non soffre, ma nemmeno si esalta nelle giocate. Fa il suo e lo fa bene.

Denswil 5,5 - Il gol che riaccende la fiammella del Lecce arriva proprio dalle sue parti, perchè lascia solo Babacar libero di colpire su assist di Calderoni.

Medel 5,5 - Gara un po' troppo nervosa la sua. Combatte a centrocampo senza commettere errori, ma anche senza strafare.

Poli 6,5 - Sfiora un gran gol con una bordata dalla distanza nella prima frazione, sarebbe stato il secondo consecutivo per lui a conferma dell'ottimo momento di forma che vive. Dal 76' Schouten s.v.

Orsolini 7,5 - Un talento. Segna due gol facendo ammattire Calderoni suo diretto marcatore. Ha tecnica e forza fisica, velocità e determinazione per arrivare lontano.

Soriano 7 - Importante collante fra l'unica punta ed i mediani di centrocampo. Segna il gol del 2-0 bolognese su grande assist di Palacio. Dall'86' Svanberg s.v.

Sansone 6,5 - Gara importante la sua, non solo per l'assist a favore della rete di vantaggio realizzata da Orsolini. Ripiega molto aiutando i compagni a centrocampo.

Palacio 7 - Partita mostruosa la sua. Non perde un solo pallone, non ne gioca nessuno senza che questo diventi davvero utile per la squadra. Suo l'assist per il raddoppio di Soriano, gli manca solo il gol evitato tre volte da Gabriel. Dal 92' Santander s.v.

All. Mihajlovic 7 - Il suo Bologna canta calcio al Via del Mare per 80' abbondanti. Poi un gol quasi improvviso di Babacar mette a dura prova i nervi dei suoi giocatori, comunque anche stanchi. Lui suona la carica e riesce a mantenere il vantaggio. La squadra comunque gioca benissimo ed è in gran forma.

Arbitro: Abisso 6 - Dirige bene, annullando giustamente un gol per fuorigioco a Babacar e restando impassibile alle proteste dello stesso attaccane che dopo poco avrebbe voluto un calcio di rigore per una spinta di Denswil certamente poco influente per decretare la massima punizione.

TABELLINO

Lecce-Bologna 2-3

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli (dal 60' Farias), Tachtsidis (dal 46' Shakhov), Petriccione; Mancosu; Babacar, Falco (dall'81' La Mantia). A disposizione: Donati, Dell'Orco, Riccardi, Vera, Maselli, Dubickas, Lo Faso, Vigorito, Bleve. All.: Liverani.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Bani, Denswil; Medel, Poli (dal 76' Schouten); Orsolini, Soriano (dall'86' Svanberg), Sansone; Palacio (dal 92' Santander). A disposizione: Paz, Corbo, Destro, Skov Olsen, da Costa, Sarr. All.: Mihajlovic.

Arbitro: Rosario Abisso (Sez. di Palermo)

Marcatori: 43' e 66' Orsolini (B), 56' Soriano (B), 85' Babacar (L), 91' Farias (L)

Ammoniti: 40' Medel (B), 40' Tachtsidis (L), 44' Mbaye (B), 53' Babacar (L), 82' Schouten (B), 89' Calderoni (L)

Espulsi: