Europa League, Brann-Bologna 0-1: la decide Castro

Il Bologna batte il Brann ed al momento è l’unica squadra italiana in grado di vincere l’andata del proprio playoff in Europa in attesa della partita della Fiorentina.

Un successo importante per gli uomini di Vincenzo Italiano che fanno un deciso passo in avanti verso la qualificazione agli ottavi di finale della competizione dove potrebbero incontrare o la Roma o il Friburgo.

La rete che ha deciso la sfida è giunta dopo pochi minuti dal fischio d’inizio con Castro che ha messo subito la partita in discesa per i rossoblu. Il ritorno è previsto tra sette giorni a Bologna con Orsolini e compagni che andranno alla ricerca di un passaggio del turno importante per tutto il calcio italiano.