Europa League, Brann-Bologna 0-1: la decide Castro

Il Bologna batte il Brann ed al momento è l’unica squadra italiana in grado di vincere l’andata del proprio playoff in Europa in attesa della partita della Fiorentina.

Santiago Castro
Il Bologna batte il Brann in Europa League

Un successo importante per gli uomini di Vincenzo Italiano che fanno un deciso passo in avanti verso la qualificazione agli ottavi di finale della competizione dove potrebbero incontrare o la Roma o il Friburgo.

La rete che ha deciso la sfida è giunta dopo pochi minuti dal fischio d’inizio con Castro che ha messo subito la partita in discesa per i rossoblu. Il ritorno è previsto tra sette giorni a Bologna con Orsolini e compagni che andranno alla ricerca di un passaggio del turno importante per tutto il calcio italiano.

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

2 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

3 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

4 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

5 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

6 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

7 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

