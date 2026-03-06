Vincenzo Italiano potrebbe salutare il Bologna in vista della prossima stagione con il tecnico che, nonostante un contratto fino al giugno del 2027, sarebbe pronto a dire addio dopo due anni in rossoblu.
Vinta la Coppa Italia lo scorso maggio, l’allenatore era finito nel mirino del Milan che scelse poi di andare su Massimiliano Allegri per la propria panchina. Ora il destino di Vincenzo Italiano potrebbe essere in un’altra big del nostro campionato con il tecnico che piace molto al Napoli in caso di addio di Conte.
In casa Bologna, stando a quanto affermato dal giornalista esperto di mercato Luca Cilli su X, si guarderebbe con attenzione a Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, che potrebbe salutare i neroverdi al termine della stagione per provare una nuova avventura in Serie A. L’ex allenatore del Frosinone piace in casa rossoblu ed è considerato il tecnico giusto per dare vita a un nuovo progetto.
Un’alternativa sembra essere quella che porta a Domenico Tedesco, ora alla guida del Fenerbahce, che potrebbe tentare la sua prima avventura in Serie A con il classe 1995 che ha guidato anche la nazionale del Belgio tra il 2023 e il 2025.