Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Italiano ai saluti col Bologna, per la sostituzione è pronto Grosso

Foto dell'autore

Vincenzo Italiano potrebbe salutare il Bologna in vista della prossima stagione con il tecnico che, nonostante un contratto fino al giugno del 2027, sarebbe pronto a dire addio dopo due anni in rossoblu.

Vincenzo Italiano
Italiano verso l’addio al Bologna a fine stagione (Ansa Foto) – calciomercato.it

Vinta la Coppa Italia lo scorso maggio, l’allenatore era finito nel mirino del Milan che scelse poi di andare su Massimiliano Allegri per la propria panchina. Ora il destino di Vincenzo Italiano potrebbe essere in un’altra big del nostro campionato con il tecnico che piace molto al Napoli in caso di addio di Conte.

In casa Bologna, stando a quanto affermato dal giornalista esperto di mercato Luca Cilli su X, si guarderebbe con attenzione a Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, che potrebbe salutare i neroverdi al termine della stagione per provare una nuova avventura in Serie A. L’ex allenatore del Frosinone piace in casa rossoblu ed è considerato il tecnico giusto per dare vita a un nuovo progetto.

Un’alternativa sembra essere quella che porta a Domenico Tedesco, ora alla guida del Fenerbahce, che potrebbe tentare la sua prima avventura in Serie A con il classe 1995 che ha guidato anche la nazionale del Belgio tra il 2023 e il 2025.

/7
1553

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

2 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

3 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

4 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

5 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

6 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

7 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie