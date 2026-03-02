Pagelle Pisa-Bologna 0-1, i voti della sfida: Odgaard la decide all’ultimo

Ancora una vittoria per il Bologna di Vincenzo Italiano che, tra campionato ed Europa League è giunto al suo quinto successo di fila.
Una partita non facile per i rossoblu che riescono a sbloccarla solo nel finale dopo un primo tempo giocato a ritmi bassi con il Pisa che ha provato, senza successo, a trovare il successo.
Nel finale della partita è giunto il gol del centrocampista offensivo danese che permette ai rossoblu di tornare all’ottavo posto in classifica superando il Sassuolo e provando ad avvicinarsi all’Atalanta. Decisivo Skorupski tra gli ospiti con il portiere polacco che è riuscito a salvare la squadra in più di un’occasione. Per il Pisa una sconfitta che sa di fine dei sogni salvezza a undici partite dalla conclusione del campionato. Andiamo a vedere i voti della sfida.
Voti Pisa-Bologna, Odgaard torna decisivo
PISA (3-5-2): Nicolas 6; Calabresi 6 (70′ Canestrelli 6), Caracciolo 6,5, Coppola 6; Leris 6, Hojholt 5,5 (70′ Piccinini 5,5), Aebischer 6, Marin 6, Angori 5 (63′ Cuadrado 5,5); Moreo 6,5, Durosinmi 5,5 (63′ Stojilkovic 5,5). Allenatore Hiljemark.
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski 7; Zortea 6, Vitik 6 (21′ Casale 6), Lucumi 6, Joao Mario 6 (73′ De Silvestri 6); Sohm 5 (63′ Odgaard 7), Freuler 6,5, Moro 6; Bernardeschi 5,5 (63′ Orsolini 5,5), Castro 6, Cambiaghi 5,5 (73′ Rowe 6). Allenatore Italiano.
ARBITRO: Feliciani
AMMONITI: Freuler, Lucumi
MARCATORI: Odgaard