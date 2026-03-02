Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Pagelle Pisa-Bologna 0-1, i voti della sfida: Odgaard la decide all’ultimo

Foto dell'autore

Ancora una vittoria per il Bologna di Vincenzo Italiano che, tra campionato ed Europa League è giunto al suo quinto successo di fila.

Una partita non facile per i rossoblu che riescono a sbloccarla solo nel finale dopo un primo tempo giocato a ritmi bassi con il Pisa che ha provato, senza successo, a trovare il successo.

Vincenzo Italiano
I voti di Pisa-Bologna 0-1 (Ansa Foto) – calciomercato.it

Nel finale della partita è giunto il gol del centrocampista offensivo danese che permette ai rossoblu di tornare all’ottavo posto in classifica superando il Sassuolo e provando ad avvicinarsi all’Atalanta. Decisivo Skorupski tra gli ospiti con il portiere polacco che è riuscito a salvare la squadra in più di un’occasione. Per il Pisa una sconfitta che sa di fine dei sogni salvezza a undici partite dalla conclusione del campionato. Andiamo a vedere i voti della sfida.

Voti Pisa-Bologna, Odgaard torna decisivo

PISA (3-5-2): Nicolas 6; Calabresi 6 (70′ Canestrelli 6), Caracciolo 6,5, Coppola 6; Leris 6, Hojholt 5,5 (70′ Piccinini 5,5), Aebischer 6, Marin 6, Angori 5 (63′ Cuadrado 5,5); Moreo 6,5, Durosinmi 5,5 (63′ Stojilkovic 5,5). Allenatore Hiljemark.
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski 7; Zortea 6, Vitik 6 (21′ Casale 6), Lucumi 6, Joao Mario 6 (73′ De Silvestri 6); Sohm 5 (63′ Odgaard 7), Freuler 6,5, Moro 6; Bernardeschi 5,5 (63′ Orsolini 5,5), Castro 6, Cambiaghi 5,5 (73′ Rowe 6). Allenatore Italiano.
ARBITRO: Feliciani
AMMONITI: Freuler, Lucumi
MARCATORI: Odgaard

/7
1517

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

2 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

3 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

4 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

5 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

6 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

7 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie